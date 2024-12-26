香氛品牌Jo Malone推展店計畫 吸引消費者回流實體店

看準疫情後消費者回流實體店面，以及首都外商業市鎮的消費潛力，香氛品牌Jo Malone London正計畫在倫敦市區以外推動展店計畫。美聯社

看準新冠疫情 後消費者回流實體店面，以及首都外商業市鎮的消費潛力，香氛品牌Jo Malone London正計畫在倫敦市區以外拓展至少數十間店面。

英國金融時報（FT）報導，Jo Malone資深副總兼全球總經理Jo Dancey說，英國是該品牌前三大市場之一，品牌計劃在英國增設店面，預計2025年年中前，將店面數量由37間增加到45間，並在2026年同一時期再增加到51間。

相對於其他同類品牌，多已放棄商店街的實體店商機，有些或因營運成本居高不下，及網路通路的殘酷競爭而破產；Jo Malone則將重心放回實體零售路線。

根據PwC數據，今年前六個月，英國每天都有約12個暢貨中心關閉，導致零售店、休閒中心與服務據點至少減少2,284間。

儘管實體零售模式看似正在萎縮，但Jo Malone作為全球市占第六大香氛用品公司，選擇瞄準像威姆斯洛（Wilmslow）、法納姆（Farnham）、馬基特哈伯勒（Market Harborough）、皇家 利明頓溫泉（Leamington Spa）及奇徹斯特（Chichester）這樣的商業市鎮。疫情後許多遠端工作者離開倫敦，以上市鎮反成為潛在消費者聚集地。展店策略也走向更小空間、更低租金 ，並減少昂貴裝潢。

Jo Malone在英國與愛爾蘭的銷售額，至2023年6月的一年期間小幅增長至1.093億英鎊，稅前獲利自前一年度的2,900萬英鎊略降至2,440萬英鎊。