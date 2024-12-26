中國擬擴大財政刺激 油價應聲攀漲

全球最大石油進口國中國，有望祭出更多財政刺激措施，加上美國原油庫存下降，帶動油價在26日走高。美聯社

全球最大石油 進口國中國，有望祭出更多財政刺激措施，加上美國原油庫存下降，帶動油價 在26日走高。

布蘭特原油期貨26日一度升至每桶74.04美元；西德州中級原油（WTI）一度升至每桶70.56美元。

新加坡金融公司輝立Nova（Phillip Nova）資深市場分析師薩赫德瓦（Priyanka Sachdeva）說：「本周原油價格上升，是因為中國當局實施破紀錄的3兆人幣財政刺激，以提振低迷經濟」、「此外，美國原油庫存下滑，意味需求健康，也支撐油價。」

中國財政部24日宣布，計劃明年擴大財政支持，以提振消費，方法包括提高退休金、增加醫療保險 補助、加大消費品以舊換新等。與此同時，據傳北京當局已同意明年發行3兆人民幣（4,110億美元）的特別國債。

與此同時，美國石油協會（API）表示，上周商業原油庫存減少320萬桶，若獲官方數據確認，將為連續第五周下滑。全美原油庫存通常會在12月走低，在新年之初回升。

今年油價從10月中起進入狹幅盤整，全年走勢預料小跌。展望明年，交易員研究川普重返白宮、北京支撐經濟、石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）僅逐步放寬減產令的可能影響。