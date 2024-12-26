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非中國製…華為Mate 70採用SK海力士記憶體晶片

記者林宸誼／即時報導
TechInsights拆解發現，華為最新旗艦智慧型手機 Mate 70，採用南韓SK海力士記憶體晶片 。(路透)
TechInsights拆解發現，華為最新旗艦智慧型手機 Mate 70，採用南韓SK海力士記憶體晶片 。(路透)

技術研究公司TechInsights稱，華為最新系列旗艦智慧型手機Mate 70，採用南韓SK海力士製造的記憶體晶片，而不是採用長鑫存儲的DRAM和長江存儲的NAND產品。。

南華早報報導，TechInsights分析師表示，他們在華為 Mate 70 Pro 手機中，發現了 SK海力士的 12GB低功耗行動DRAM和512GB NAND。高階Mate 70 Pro Plus採用相同的NAND和SK海力士 的16GB DRAM。

TechInsights分析師Jeongdong Choe 表示，SK 海力士使用 14 奈米製程和先進的極紫外光微影製造這些記憶體。

Choe表示，研究人員對Mate 70 系列中使用SK 海力士晶片感到「震驚」，因為原本預計華為將採用長鑫存儲的DRAM和長江存儲的NAND產品。

SK海力士強調，自從宣布針對華為的禁令以來，一直嚴格遵守相關政策，並已暫停與該公司的任何交易。

報導提及，華為在今年11月推出的Mate 70系列，包括Mate 70、Mate 70 Pro、Mate 70 Pro+和Mate 70 RS，搭載華為旗下IC設計公司海思團隊設計的麒麟9010和9020行動處理器。

據TechInsights稱，這些晶片由中芯國際代工，採用與生產Mate 60 系列主處理器相同的 7 奈米製程，凸顯「沒有重大改進」。

根據TechInsights的數據，雖然華為在2023年推出了由本地製造的先進晶片驅動的Mate 60 Pro 智慧型手機，震驚了世界，但該品牌去年的大部分P和Mate系列高階手機仍然包含來自SK海力士的DRAM和NAND晶片。

華為 晶片 智慧型手機

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