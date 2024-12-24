價格戰「後遺症」 中國車市11個月零售損失1776億元

比亞迪參加車展。（新華社）

今年大陸車企持續大打價格戰，中國汽車流通協會專家委員會（簡稱「流通協會」）成員李顏偉表示，若以去年1月市場折扣和新車成交均價為基準進行計算，今年前11個月已損失人民幣1,776億元（約243.4億美元），較前一年增加人民幣931億元（約127.6億美元），大陸經銷商面臨資金困境，深陷倒閉風險。

李顏偉表示，明年初，新車折扣有可能加大，車市將重燃價格戰，預計銷量受損的多為生產中低價位車型的自主與合資車企。

北京商報報導，今年初大陸車市啟動價格戰，相比去年持續時間更長、參與車型更多。先前流通協會統計，今年前8個月的大陸車市整體零售累計損失達到人民幣1,380億元（新台幣6,210億元），短短3個月增加人民幣396億元（約新台幣1,782億元），其中今年新車市場的整體折扣率已達17.4%。

流通協會方面透露，已收到大量會員企業反映，持續的「價格戰」等因素所帶來的汽車市場劇烈變化，使得汽車經銷商深陷泥潭，面臨資金流動性極度緊張的突出問題，目前汽車經銷商現有流動資金維持時間已被壓縮至極限。

李顏偉稱，由於購車補貼政策即將在今年底結束，因此今年12月車市銷量將再創新高，但這也對明年1月的汽車市場帶來挑戰。首先今年消費者提前透支消費，將影響明年1月的新車訂單量；其次春節假期在明年1月，銷售日期減少將不利於明年1月及2月的新車銷售。