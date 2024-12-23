我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人非營利組織 被加州檢察長提告 要求解散

紐約法拉盛槍擊案 華男身亡留下3子 僑團籲伸援

國際油價、金價小幅下跌 聖誕節前交投清淡

編譯葉亭均／綜合外電
（路透）
（路透）

國際油價周一（23日）在聖誕節假期前的清淡交投中小幅下跌，因美元走強，同時俄羅斯德魯日巴輸油管道恢復供應；金價走低，受到美元走強和美國公債殖利率升高拖累。

油價小跌作收

布蘭特原油2月期貨收跌31美分，跌幅0.43%，結算價報每桶72.63美元。美國西德州原油2月期貨下跌22美分，跌幅0.32%，報每桶69.24美元。

麥格理分析師的報告指出，預期明年原油供應過剩將不斷加劇，這將使布蘭特原油均價從今年的每桶79.64美元下降到70.50美元。

據報導，向匈牙利、斯洛伐克、捷克共和國和德國輸送俄羅斯和哈薩克斯坦石油的德魯日巴輸油管道在周四因俄羅斯泵站的技術問題而停止輸油後已經重新啟動，這緩解了市場對歐洲供應的擔憂。

美元周一上午在上周五觸及的兩年高位附近徘徊。瑞銀集團分析師Giovanni Staunovo表示：「隨著美元由弱轉強，油價回吐了此前的漲幅。」

黃金收跌

現貨金價23日收盤下跌0.39%至每英兩2,612.56美元；美國黃金期貨下跌0.6%，報2628.60美元。

美元指數徘徊在兩年高點附近，降低黃金對其他貨幣持有者的吸引力，而指標美國10年期公債殖利率也上揚。

Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant表示：「市場繼續消化聯邦公開市場委員會（FOMC）上周會議的結果。」市場現在預期明年降息步調減緩，而高利率不利非孳息黃金的持有成本。

受央行強勁買盤、地緣政治緊張局勢和主要銀行放寬貨幣政策的推動，黃金今年多次刷新紀錄高點，迄今已上漲27%，創下2010年以來的最佳年度表現。

現貨白銀報每英兩29.67美元，上漲0.5%；白金報937.65美元，上漲1.2%；鈀金報931.1美元，上漲1.1%。

殖利率 油價 俄羅斯

上一則

美元全面上漲 日圓表現墊底

下一則

高盛：日圓「甜蜜點」將吸引外資買進日本股票

延伸閱讀

新加坡聖誕氛圍濃 濱海灣聖淘沙裝飾點綴吸引遊客

新加坡聖誕氛圍濃 濱海灣聖淘沙裝飾點綴吸引遊客
孩子聖誕節想和朋友一起過 這3句話爸媽再不滿也別說

孩子聖誕節想和朋友一起過 這3句話爸媽再不滿也別說
聖誕節不要純喝紅酒 中醫師建議自製2甜點驅寒祛濕

聖誕節不要純喝紅酒 中醫師建議自製2甜點驅寒祛濕
金價高漲好賺…韓日走私犯「海上交接6億日圓黃金」 犯案手法曝光

金價高漲好賺…韓日走私犯「海上交接6億日圓黃金」 犯案手法曝光

熱門新聞

巴菲特表示，購屋時應避免眼高手低。 （路透）

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

2024-12-23 08:10
美債投資人預期美國聯準會18日將會鷹式降息。(路透)

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

2024-12-17 09:25
美國聯準會（Fed）在美東時間18日決議降息1碼，將聯邦資金利率目標區間下調至4.25%~4.50%。路透

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

2024-12-18 14:11
道指下跌1123.03點或2.58%至4萬2326.87點，為1974年連續下跌11天以來最嚴重的連跌，也是今年來第二度單季下跌超過1000點。美聯社

Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見

2024-12-18 16:51
用戶控告T-Mobile把一項不實收費標為政府規定費用，而轉嫁給用戶達20年。（美聯社）

T-Mobile捏造政府收費20年 轉嫁用戶挨告

2024-12-16 19:31
印度證券交易委員會（SEBI）23日勒令Bharat Global Developers的股票暫停交易，因該公司涉嫌以發布虛假訊息，操縱股價。 路透

這檔股票一年漲100倍 原來都靠假訊息支撐

2024-12-23 11:38

超人氣

更多 >
人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事
百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄

百萬名納稅人 將獲最高1400元退款 支票退銀行帳戶或郵寄
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此
房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌

房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌