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微軟前執行長鮑默爾重押這檔股票 如今比巴菲特還有錢

編譯陳苓／綜合外電
微軟前執行長鮑默爾。美聯社
微軟前執行長鮑默爾。美聯社

分散投資是眾人耳熟能詳的投資金律，但微軟前執行長鮑默爾（Steve Ballmer）卻靠著重押一檔股票，身價超越股神巴菲特

據彭博億萬富豪指數，鮑默爾淨資產達1,510億美元，為全球第九大富豪，淨資產比巴菲特多出近100億美元。

傳統的投資策略建議分散投資，以減少風險。世界富豪通常也會投資股債以外的資產，如私募股權和房地產。但鮑默爾不一樣，他的資產組合超過八成是微軟股票，其餘是指數型基金。

鮑默爾表示，他過去曾試著分散資產配置，但苦於找不到能持續擊敗市場的經理人。他唯一認真研究的股票仍是微軟，這是他擁有事物中最優異、最優異的資產。

監管文件顯示，鮑默爾2014年卸下微軟執行長職位時，共持有3.33億股微軟股票，約占該公司總股數的4%。

微軟今年來股價攀升16%，主因大舉投資新創公司OpenAI和法國公司Mistral AI等，在人工智慧（AI）競賽中掌握先機。

巴菲特曾說，分散投資是對無知的保護，像巴菲特這樣的專業投資人，一生都在研究股票，並擁有豐沛資源，旗下還有大批分析師協助。相形之下，一般散戶平時要工作，無法深入研究股票。巴菲特相信，對這類投資人而言，分散投資的被動式基金是最佳選擇。

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