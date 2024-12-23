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為何OpenAI等企業選擇不公開上市？

編譯任君翔／綜合外電
OpenAI以及SpaceX等科技巨擘都選擇不公開上市。路透
OpenAI以及SpaceX等科技巨擘都選擇不公開上市。路透

許多公司選擇延後，或甚至避免公開上市，OpenAI以及SpaceX等科技巨擘都是如此，首次公開發行股票（IPO）顯著退燒。由於散戶很難買到未上司公司股票，代表僅有少數人能從業者的上行空間中獲利，多數潛在投資人只能在場邊觀望。

全球上市公司家數在過去20年來持續萎縮。根據證券價格研究中心（CRSP），單單在美國，上市公司的數量減少接近一半，從1997年的7,500家，降至如今的不到4,000家。

有愈來愈多專業投資者，尤其是投資機構，聚焦未上市公司。雖然這類公司風險較高，但所吸引到的可取得資本，比重不斷提高。投資轉向私募市場，導致像OpenAI以及SpaceX這樣的公司，出現幾乎難以滿足的潛在買家需求。

馬斯克的SpaceX公司，估值剛觸及3,500億美元，足以名列標普500指數的前25大公司。OpenAI則在新一輪募資中籌到66億，使其估值來到1,570億美元。金融科技巨擘Stripe，買回的自家股票估值約700億美元。軟體公司Databricks剛募得100億，估值達到620億美元。

只要初期投資人和員工滿意，未上市公司能受惠於更寬鬆的監管環境，且不必處理維權投資者對變革的要求，或是揭露商業機密或其他秘密資訊。

顧問公司貝恩（Bain）統計，10月為止，私募股權公司持有的非上市公司，總值約在3兆美元。私募股權公司籌資，以便讓公司下市、或讓企業維持未上市狀態。

數據顯示，美國5.7萬多家未上市公司中，大約三分之一屬於後期階段或風險投資成長階段，可以準備上市掛牌。

上市公司與未上市公司的差別之一，是上市公司的股價會在股票交易所即時公布，但未上市公司的股價，在許多情況下都是秘密。

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