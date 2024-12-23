不只裁普通員工 Google這兩年也砍了10%的高管

根據報導，Google執行長皮伽上周在一場內部會議中透露，已裁減10%的高階管理人員。 路透

Google 執行長皮伽（Sundar Pichai）說，為了提高效率，這兩年多來公司已裁減10%的高層管理人員。

兩名知情人士向Business Insider透露，皮伽上周在一場全體員工會議上說， Google在過去幾年已做了一些改變，以簡化公司並提高效率。知情人士說，皮伽表示，已將經理、總監和副總裁的人數削減10%。

Google發言人表示，在這波裁員 中，有一些角色已轉型為「個人貢獻者」角色，有些角色則被汰除。

Google兩年多來致力於提高效率，2022年9月，皮伽曾表示，想要將公司的效率提高20%，隔年1月，該公司宣布了歷史性的一波裁員，總共裁減了1萬2000名員工。

在Google提高效率之際，OpenAI 等人工智慧（AI）競爭對手推出了威脅Google搜尋業務的新產品。Google也做出回應，將生成式AI功能引入其核心業務，並推出了一系列新的AI功能，例如在初期測試中擊敗OpenAI 的新AI視訊生成器，以及一套新的Gemini模型，包括一個可顯示其思維過程的「推理」模型。