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外銀：川普2.0發酵 估明年Fed降息空間僅2碼

中央社／台北22日電
聯準會主席鮑爾。（美聯社）
聯準會主席鮑爾。（美聯社）

2024年美國聯邦準備理事會（Fed）啟動降息循環，累計共降4碼（1個百分點），由於川普明年1月將重返白宮，Fed已考慮川普2.0可能的影響，緩降息某種程度是預防性行動，外銀人士預估明年全年美國有2碼的降息空間。

Fed上周召開利率決策會議，宣布降息1碼（0.25個百分點），2024年已累計降4碼，政策利率調整為4.25%至4.50%區間。

渣打財富管理處投資策略部主管劉家豪說，由於聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）提出中性利率到3%，相較目前情況研判，Fed明年仍會降息，只是腳步放緩。

劉家豪說明，Fed的利率決策必須同時考量到美國的經濟成長和通膨，與前幾次會議不同的是，許多官員都考慮到川普上台後和其政策可能帶來的影響，因此緩降息在某種程度而言是預防性的行動。

劉家豪指出，目前美國的通膨仍是需求推升，整體經濟發展預期強勁，政策利率也在中性利率水準以上，整體Fed大方向還是降息。

星展集團研究部報告指出，2025年的風險在於Fed可能會小幅降息或者根本不降息，不過星展預估2025上半年Fed可能降息2碼，2026年上半年將再降2碼。

渣打指出，美國科技、通訊服務、銀行業和小型股，有望在經濟增長和降息環境中表現突出。

劉家豪進一步指出，科技股就是由人工智慧（AI）持續驅動，不只是半導體設計、製造等需求，更擴張到軟體、服務、平台等逐漸轉化成企業收益或生產力。

劉家豪分析，Fed偏鷹式降息，讓美元相對維持高檔、殖利率同時走強，導致短線反應較大，不過未來3個月估美元指數在106價位，未來1年則可能落在105上下。

另外，日本央行（日本銀行）19日維持政策利率按兵不動，導致短線日圓兌美元貶破157元，渣打預估2025年第1季日圓兌美元為152元上下，未來12個月日圓可能走強至145元價位。

星展集團則估明年第2季前日圓兌美元為157，明年底回升至147價位。

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