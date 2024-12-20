鴻海讓日產與本田加速送作堆？分析師：它難上談判桌

分析師認為，日本政府力促日產跟本田合併，並不願外商插手。日產官網

日本 汽車製造商本田 （Honda）與日產（Nissan）正進行協商合併，鴻海 （2317）傳有意出手搶親，《日經》更指鴻海是加速兩家合併主因，對此資策會產業情報研究所（MIC）分析師何心宇提出兩觀點：1.日本政府早在2020年就力促兩車廠合併，鴻海以外商角色想介入恐難上談判桌，2.是建議鴻海不妨將目光轉向歐洲小型車廠或一級供應商。

日本車業進入整併期，本田證實將與日產及三菱洽談合併，外媒揣測將成立一控股公司 ，以應對特斯拉（Tesla）和比亞迪（BYD）等強敵，預期下周將有更多進展。

而鴻海被揭露有意併購日產，爭取買雷諾持股，是日產加速與本田合併腳步背後推力，對此何心宇表示，其實一切跟鴻海關連甚低，早在2020年左右，日本政府為振興車業就力促這兩家車廠合併，談了一段時間，疫情爆發才讓此事沒下文。

當時外電報導，日方政府在日產前董事長高恩（Carlos Ghosn）被捕後，就有易促成日產跟本田合併，期望打造新國家冠軍隊，因為根據市調數據，若日產跟本田合併，加上雷諾跟三菱市場份額，則新公司將有機會成為全球前兩大車廠（跟龍頭豐田規模接近甚至超越），而單就日產跟本田合併也能讓排名大晉級。

為因應自駕車帶來的產業變革，避免日本在新一波汽車新浪潮中失去競爭力，日政府積極促成國內車廠整合，日本產業封閉保守。根據日產今年以來發布新聞，9月官方就已宣布收購雷諾手中日產股權，為合併展開鋪路。

日本政府力促這兩家合併，是因為日本已有兩大聯盟：一是馬自達（MAZDA）、速霸陸（SUBARU）、鈴木（SUZUKI）及大發（Daihatsu）與豐田交叉持股，二是由日產、法國雷諾及三菱交叉持股的結盟團體，本田是唯一落單者，且日本政府也擔心高恩事件讓日產跟雷諾聯盟瓦解。

何心宇表示，兩車廠談合併已有一段時間，兩家一開始主調不同，本田是以發動機（燃油車）技術發展最領先，甚至曾被戲稱為「買發動機送汽車」的品牌，日產則以電動車角度發展，其次本田傾向獨立經營，日產則換股合作，雙方策略完全不同。

何心宇表示，日產近年遭遇相當大挑戰，舉例來說，目前日產汽車銷量雖維持成長，但營收完全沒有成長，顯示產品策略錯誤，在沒有足夠利潤下，缺乏現金流，確實需要注資整頓，故日本政府勢必再力促本田跟日產的合併。

何心宇分析，雖鴻海延攬曾是日產第三把交椅的關潤加入，希望他在此次事件扮演一定角色，並讓鴻海在對汽車產業上增進瞭解度，但在此次日本車廠整併中要說鴻海是促成者，或許恐怕只是很小的成分，由於日本產業相當封閉，傾向不支持外商收購，故日產與本田若達成合併協議，關鍵原因還是日產亟需注資及日本政府積極PUSH。

不過何心宇認為，後續可以看鴻海有沒有機會買到新合併公司部分股權，但這將對喜歡獨資型態經營的本田帶來挑戰。

小型車廠在產業競爭下面臨資源不足壓力，自行開發平台成本高，速度又不敵中國車廠，紛紛整併抱團取暖，何心宇表示，Stellantis併購後躍居全球第四大車廠，可見產業整合並非壞事。

而鴻海若娶親不成，還有機會併購哪些區域車廠？何心宇分析，東南亞區域小型車廠多，但各國也有扶植自有車廠政策，反而是歐洲市場接納多元品牌，車廠雖整併得差不多，如福斯旗下有奧迪跟BOSCH，雙B走高階車款路線成長性也不差，Stellantis才完成一連串併購，上述歐系4大汽車集團今年受車市不佳應不致再發動併購，但還有許多區域型車廠，如義大利手工品牌車廠，鴻海可以評估這類車廠或是歐洲一線汽車供應鏈做布局。