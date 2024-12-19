股指先盛後衰 道指勉強收升 結束50年來最長連跌

道瓊工業平均指數尾盤勉強守住微弱優勢，結束1974年以來最長的連續下跌走勢。美聯社

道瓊工業平均指數尾盤勉強守住微弱優勢，結束1974年以來最長的連續下跌走勢。

道指上漲15.37點或0.04%收4萬2342.24點。史坦普500指數下跌5.08點或0.09%至5,867.08點；那斯達克指數下跌19.92點或0.1%至1萬9372.77點。

主要股指在開盤時反彈，道指上漲超過460點，史指上漲超過1%，均達到當日高點，但隨著交易日慢慢過去，主要股指的漲幅逐漸縮小，收盤時反而下跌。史指11個類股中有7個收低。

10年期公債殖利率 也連續第二天上漲，突破4.5%，打壓股市。基準殖利率在前一交易日飆升逾13基點。

聯準會 18日對強勁的牛市造成沉重打擊，暗示明年可能只會降息 兩次，低於上次9月預測的4次，主要股指暴跌。聯準會也將基準隔夜借款利率調降1碼至4.25-4.5%的目標範圍；現在的問題是政策制訂者2025年會做什麼。

Harvest Portfolio Management聯席投資長米克斯(Paul Meeks)表示：「我認為這種調整可能會持續一段時間。」「輝達這個大名鼎鼎的個股不再亮眼，所以我希望人們該做以及建議該做的也許就是保持一些可用火藥。」

波動率有所下降，芝加哥期權交易所波動率指數回落超過16%，至23左右。

聯準會會議18日結束後，聯準會主席鮑爾並沒有立即給投資人帶來多少安慰。他在記者會上表示：「我們的利率為4.3%，這是一個合理的限制；我認為這是一個經過精心校準的利率，可以讓我們繼續在通膨方面取得進展，同時保持強勁的勞動市場。」

在調降利率前，華爾街押注聯準會將在降低借貸成本方面保持更積極的態度；借貸成本影響著各個層面，從公司籌集資金的費用到消費者購買新房或新汽車的成本。

但隨著聯準會展望的調整，道指下跌1123.03點或2.58%至4萬2326.87點，創1974 年以來最長的連續下跌趨勢，並可能導致該指數可望創下2023年3月以來最差單周表現。

眾議院主要共和黨人表示，已達成一項短期政府融資協議，以防止20日晚上開始的政府關閉。

該協議是在總統當選人川普表示不會支持不包括提高債務上限的措施之後達成的。

川普在《Truth Social》上寫道：「我們的國家關閉一段時間比同意民主黨想要強加給我們的事情要好得多。」

在聯準會18日表示將縮減降息次數後，華爾街的恐慌指數VIX飆升至歷史次高。

CBOE波動率指數飆升74%，收在27.62，高於當天稍早的15左右。這次飆漲是史上第二大漲幅，僅次於2018年2月追蹤波動率指數的基金劇增時創下的暴漲115%，突破37點。

聯準會令人失望的利率前景導致美股18日走低，道指下跌超過1100點。但賓州大學金融學榮譽教授席格(Jeremy Siegel)認為，此次大規模回檔對市場來說最終是「健康」的舉動。

他指出，「市場幾乎處於失控狀態，這讓他們意識到，我們不再像投資人之前預測的那樣獲得低利率。」「市場過於樂觀，所以我對拋售並不感到驚訝。」

席格預測明年只會降息 1-2 次。並補充說，隨著聯準會調升未來通膨預期，2025年「也可能不降息」。