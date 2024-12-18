Fed轉鷹 道指重挫逾1100點…連跌10日 50年首見

道指下跌1123.03點或2.58%至4萬2326.87點，為1974年連續下跌11天以來最嚴重的連跌，也是今年來第二度單季下跌超過1000點。美聯社

道瓊工業指數跌入歷史深淵，由於聯準會 令人失望的利率前景震動了股市，道指連續第10個交易日下跌。

道指下跌1123.03點或2.58%至4萬2326.87點，為1974年連續下跌11天以來最嚴重的連跌，也是今年來第二度單季下跌超過1000點。史坦普500指數下跌178.45點或2.95%至5872.16點；那斯達克指數下跌716.37點或3.56%至1萬9392.69點，且跌勢在收盤前加劇。

一如預期，聯準會將隔夜借款利率調降25個基點至4.25%至4.5%的目標區間。然而，聯準會表示，2025年只會降息 2次，少於上次預測的4次。聯準會主席鮑爾表示，近幾個月的降息舉措使其「在考慮對政策利率進行更多調整時更加謹慎」。

在18日之前，交易員預期聯準會2025年繼續積極降息，進一步推動多頭市場。聯準會謹慎的前景導致美國公債殖利率 飆升，給股價帶來壓力。 10年期公債殖利率突破4.5%。

雙線資本執行長岡拉克(Jeffrey Gundlach)表示：「風險資產和估值非常高的股市都不喜歡不太可能降息的想法。」「我從新聞發布會上得到的結論是：不會出現激進的降息周期，市場與此基本同步。」

道指自12月4日首次收於4萬5000點以上後，就開始了連跌。

TradeStation全球市場策略主席羅素(David Russell)表示，「宴會結束了。聯準會沒有為聖誕節歡呼。」「政策制訂者預計2024年通膨將上升，失業率將下降。考慮到這個前景，根本沒有理由採取鴿派態度。」「現在利率不再有明顯的限制，輕鬆的解除已經完成。現在是暫停的合乎邏輯的時間。」

在跌勢加劇之前，道指數十年來最嚴重的恐慌主要是由舊經濟股轉向科技股造成的，與整體市場指標相比，這個具有百年歷史的指數低估了科技股。

但18日整個美股都出現大地震。史指跌幅創8月以來最嚴重的，並將2024年的漲幅削減至23%。

除輝達(Nvidia)外，博通和七巨頭的股票都是那指中表現最差的股票，導致那指下跌逾3%。

博通下跌6.91%，特斯拉下跌8.28%。微軟、Meta Platforms和Alphabet都跌逾3.5%，亞馬遜下跌4.6%%。蘋果下跌1.24%。其他重大輸家包括Netflix和Palo Alto Networks。輝達僅下跌1.14%。

聯準會決定降息0.25個百分點後，史指所有11個類股均出現負值，引發全面拋售。

非必需消費品和房地產行業領跌，分別下跌4.61%和3.92%。資訊科技和通訊服務分別下跌3.2%，金融、材料和工業下跌逾3%。

此外，史指成分股中，每10支個股就有9支以下跌收盤。

在聯準會表示對未來降息持謹慎態度後，小型股指標羅素2000指數下跌4.39%，以最低點收盤，創9月3日以來最糟單日走勢。

羅素2000指數11月表現出色，上漲10.8%，因為投資人押注川普當選將有利於小型國內企業。

美元指數收在2年多來的最高收盤水準。該指數最新成交於108水平附近，創2022年11月10日108.21以來最高收盤價。

聯準會將隔夜借款利率下調25個基點，符合廣泛預期。使得聯準會的借款利率達到4.25%至4.5%的目標區間。然而，根據其密切關注的「點陣圖」，2025年可能只會降息2次，低於上次預測的4次。