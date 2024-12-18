繞開美制裁中國 日本半導體商社靠2招自救供應鏈

繞開美國制裁大陸，日本大型半導體商社透過與台企合作，或是與陸氣成立合資公司2招自救，強化供應鏈。路透

繞開美國制裁中國，日本 大型半導體商社透過與台企合作，或是與陸氣成立合資公司2招自救，強化供應鏈 。像是Restar與台灣同行企業加深合作，增加中國産半導體的採購量。日本另一家半導體商社RYOSAN，利用與中國大型純電動汽車（EV）企業，共同成立的合資企業收集信息。

日經中文網報導，大型半導體商社Restar的專務執行董事柴田真裕表示，「川普就任美國總統後，供應鏈的不確定性將會增加。公司正在與台灣世平集團（WPG）合作，打造強大供應鏈」。

Restar最早將於2025年，與大聯大控股旗下的世平集團，在全球推廣的物流管理系統引入新加坡 銷售公司。屆時可以實時了解全球半導體廠商的剩餘供應能力，並且能夠與Restar的客戶建立聯繫。

世平集團是與美國艾睿電子（Arrow Electronics）、安富利（Avnet）齊名的全球大型半導體分銷公司，與中國半導體製造商的關係尤為密切。

Restar於2023年收購世平集團的日本子公司AIT Japan（現為Restar WPG）。透過共同持有該公司股份等方式，與世平集團建立良好關係，並謀求在廣泛業務領域開展合作。

日本菱陽控股（RYOSAN），正利用與中國大型EV研發企業阿爾特汽車技術（IAT），在四川成都設立的合資公司，在當地大力採購半導體並收集信息。

日本商社加強與中國及台灣企業合作的目的，在於瞄準混亂局面的到來而強化供應鏈。

日本半導體中堅商社Sun-Wa Technos會長田中裕之指出，隨著國家主義的抬頭，商品流通從全球化走向分裂。具備庫存及物流等基礎設施職能的半導體商社的價值將受到關注。

目前，美國限制與中國交易的僅限於尖端產品等部分半導體。日本企業使用中國製造的通用產品本身沒有任何問題。不過，監管對象也有可能突然擴大，製造商對在何種程度上可以放心繼續交易仍然存有擔憂。