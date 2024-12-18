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今年最大新創融資案 AI公司Databricks估值飆上620億美元

編譯葉亭均／綜合外電
AI新創公司Databricks已籌得100億美元資金，是今年來最大規模的新創融資交易案。路透
AI新創公司Databricks已籌得100億美元資金，是今年來最大規模的新創融資交易案。路透

大數據與AI新創公司Databricks已籌得100億美元資金，是今年來最大規模的新創融資交易案，也使得公司的市值達到620億美元， 凸顯出市場對於AI題材的未上市公司出現空前熱烈興趣。

這樁超額認購融資案從美國一些最大、最活躍的科技投資者籌得資金，包括Thrive Capital、Andreessen Horowitz、Insight Partners和Iconiq Growth。

以創投資本家的標準來看，Databricks這家成立11年的公司這一輪融資規模非常大，因為創投人士向來會以極低的估值為早期階段的新創公司提供資金。這筆交易反映隨著私募市場膨脹，創投公司改變策略。

總部位於舊金山的Databricks為1萬家客戶提供數據資料分析服務，客戶包括特創辦人多爾西（Jack Dorsey）領導的支付公司Block、電信巨擘Comcast、電動車業者Rivian和殼牌石油。該公司擁有7千名員工，主要競爭同業為Snowflake，後者市值約570億美元。

Databricks預期在截至明年1月31日止的一季，首度達到正的自由現金流，預期營收運作率（evenue run rate）在明年1月突破30億美元。消息人士先前向路透表示，該公司預期在接下來的年度產生38億美元營收。

Databricks共同創辦人兼執行長戈德西（Ali Ghodsi）表示，新資金將協助公司與OpenAI、Anthropic等AI公司競奪人才，「AI人才戰前所未有。矽谷軟體工程師的薪資已經到相當瘋狂的水準，而且持續上升」。剩餘資金將投資於新的AI產品，以及可能的新創公司併購機會。

Ghodsi將公司將達到正現金流，歸功於在營收快速成長之際，放慢擴大員工數的步調、以及把一些工作進行外包以降低成本等因素。

市場普遍將Databricks視為是上市的熱門候選企業，這一輪融資讓該公司擺脫急於上市取得流動性的壓力，也代表可能會花更長的時間，才會進行首次公開發行股票（IPO）。

戈德西表示：「我相信公司未來將長久做為一家上市公司，這並非是『是否』，而是遲早的問題。理論上我們當然最早可能明年進行，但現在我們有了一些彈性。」

這輪融資的規模超過OpenAI在10月籌到的66億美元，反映出市場對簡化AI整合的公司有龐大需求，並推動OpenAI、馬斯克的xAI等新創公司估值飆高。

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