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傳三星Exynos 2500要委外代工 外人也只有台積電能做

編譯黃淑玲／綜合外電
南韓媒體報導，三星電子有意將Exynos 2500處理器委外代工。(路透)
南韓媒體報導，三星電子有意將Exynos 2500處理器委外代工。(路透)

科技網站WccfTech引用南韓媒體The Bell的報導指出，南韓三星電子可能考慮找「外部夥伴」代工它的Exynos 2500處理器，南韓這家媒體沒有明確點名是台積電，但有能力量產Exynos晶片的晶片廠，只有台積電。

三星電子這顆3奈米環繞式閘極（GAA）處理器，苦於生產良率一直太低，以致於明年三星要上市的Galaxy S25智慧手機不太可能來得及使用，Galaxy S25料將完全採用高通的驍龍8 Elite處理器。

根據The Bell報導，三星確定Galaxy S25不用Exynos 2500之後，半導體部門LSI展現出較高意願要與外部晶圓廠合作，現在正在積極尋找可以建立夥伴關係的外部晶圓廠，共同解決一直都存在的挑戰。傳聞說，三星並不會把產能全數外包，而打算採取多廠代工的策略，將生產多元化，以確保供應鏈穩定。

WccfTech認為，台積電現在產能已經全開，恐怕沒有多餘的空間接再接另外的訂單。再者，台積電最近才剛達到2奈米試產里程碑，良率有60%，這代表正式量產的時間已經不遠。現在2奈米晶圓的需求比3奈米高，台積電會與三星合作的可能性，又再降低。

三星 台積電 南韓

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