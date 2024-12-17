巴西里爾貶至新低 央行全力干預未能平息預算赤字疑慮

投資人認為，巴西央行干預不會改變趨勢，里爾趨勢仍由美元走強和財政不確定性所驅動。(路透)

巴西 里爾周一跌至歷史谷底，央行 再度進場干預未能平息投資人的疑慮，也未能止跌。

彭博彙編數據顯示，里爾跌逾1%，收報1美元兌6.1351雷亞爾。數小時前，央行在現匯市場出售16.3億美元。換匯利率 飆升，巴西股市Ibovespa指數下跌0.9%。

央行已竭盡全力，不僅大幅調升利率，如今又直接干預市場。但隨著政府支出激增推高通膨預期，這些措施效果有限。預算赤字目前約為巴西國內生產毛額(GDP)的10%。

Inter Asset基金經理人Ian Lima 說：「干預應該不會改變趨勢，趨勢仍由美元走強和財政不確定性所驅動。」

市場對巴西預算赤字的疑慮揮之不去，里爾壓力日增，今年以來在新興市場表現墊底。

上個月底，巴西政府備受期待的削減開支計畫未能滿足投資人期待，導致里爾下挫。

巴西財政部長哈達德（Fernando Haddad）周一表示，聯邦預算和開支修訂案年底前將在國會過關，壓抑外界蔓延的臆測。巴西總統魯拉周日表示國內利率過高，並將不斷增加的財政問題歸咎央行。他為政府的財政方案和幫助窮人的承諾辯護，同時也強調財政責任的重要性。

InTouch Capital的策略師 Bernd Berg 說：「決策者難以阻止本地利率和外匯市場的拋售，因為總統的行動和言論削弱了巴西央行的公信力和操作空間。」

巴西央行周一還透過金融市場標售30億美元：透過外匯現匯買賣，央行出售美元現匯，並承諾在近期以一定的利率回購。這樣的措施旨在為即期市場提供流動性。

上周五，巴西央行自8月以來首次實施現匯標售，出售了8.45億美元， 周一也宣布標售。