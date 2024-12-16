Fed會議在即 那指收創新高 道指連跌8日 6年首見

博通上周市值首次突破1兆元，帶領那指上漲11%。路透

投資 人等待聯準會 政策會議，在科技股上漲的推動下，那斯達克指數升至歷史新高。

那指上漲247.17點或1.24%至2萬173.89點；史坦普500指數上漲22.99點或0.38%收6074.08點。道瓊工業指數表現不佳，下跌110.58點或0.25%收4萬3717.48點。道指連續第8天下跌，創2018年以來最長連續跌幅。

蘋果、谷歌母公司 Alphabet、電動車製造商特斯拉和人工智慧(AI)晶片製造商博通均創下歷史新高。博通上周市值首次突破1兆元，帶領那指上漲11%。史指的科技股和非必需消費品類股收盤價也創歷史新高。

AI晶片製造商輝達(Nvidia)逆勢而上，該公司是過去兩年引領股市走高的市場寵兒。該股回跌1.68%，跌入修正區，較11月的近期高點下跌逾10%。

聯準會定17日展開為期兩天的政策會議。人們普遍預期將在18日會議結束時將基準隔夜貸款利率再下調0.25個百分點。在聯準會於9月開始4年來首次寬鬆政策後，投資人關鍵都放在對未來政策舉措的前瞻性指引。

Freedom Capital Markets首席全球策略師伍茲(Jay Woods)表示：「雖然FOMC的每項決定和新聞發布會都很重要，但2024年的最後一次可能是最有趣的。」「自9月首次降息 以來，失業人數已趨於穩定；然而通膨數據卻略有相反。事實上，自從降息開始以來，這些數字每個月都在上升。這只是『黏性』還是新趨勢的開始？」

股市上周走勢低迷，道指下跌1.8%；史指下跌0.6%，並在16日之前的過去5個交易日中有4個交易日下跌。那指上周表現優於大盤，上漲0.3%，彷彿預示著16日將創下歷史新高。

Defiance Quantum ETF上漲6.38%，創2022年11月以來最佳單日表現。

在Alphabet本月稍早宣布在量子運算領域取得「突破」後，該基金本月上漲近19%。

D-Wave Quantum和Rigetti Computer分別上漲44.74%和17.74%，而IonQ則上漲23.59%。今年以來，Rigetti飆升了816.3%。

通訊服務和非必需消費品股領漲史指類股，分別上漲1.28%和1.38%。此外，資訊科技產業表現第三，上漲1%。

相較之下，能源類股跌幅最大，下跌1.92%。同時，醫療保健下跌0.72%，材料下跌1.12%。

喬治城大學兼職教授、太平洋投資管理公司前首席經濟學家麥卡利表示，雖然聯準會肯定會降低投資人明年的降息預期，但它其實不太可能再次開始升息，「聯準會在2025年需要以某種方式收緊貨幣政策的整個想法根本不明智，原因很簡單，如果聯準會的言辭更加強硬，那麼市場就會為聯準會而緊縮，就從殖利率曲線倒掛開始。」

他補充說，相反地，聯準會更有可能將預期從降息4次調整為更現實的2次。

與該公司在9月聯邦公開市場委員會(FMOC)會議之前觀察到的情況類似，BTIG表示，市場正在為18日的另一次降息做好先發制人的準備。

首席市場技術分析師克林斯基(Jonathan Krinsky)寫道，「這次，本月會議的主題是『鷹派降息』。」「在我們看來，過去幾周市場再次『預先交易』美元走強、債券走弱以及小型股和價值股疲軟。」

Raymond James表示，目前的市場狀況讓人想起1999年。該公司認為，高本益比、全球投資人湧入美股、美國勞動市場緊張以及市場只追逐少數股票等跡象，正在創造與網路泡沫類似的背景。

分析師麥考特(Travis McCourt)在最新報告中寫道，「1999年的情境越來越多。」「歷史永遠不會重複，但它肯定會發出共鳴。可以說，股票不像2000年初那樣具有投機性，但它確實感覺與1998年或1999年初出奇地類似。」