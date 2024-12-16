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ECB總裁拉加德：若通膨繼續下降 將進一步降息

編譯魏紹揆／綜合外電
ECB總裁拉加德表示，若通膨續緩就再降息。路透
ECB總裁拉加德表示，若通膨續緩就再降息。路透

歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）16日表示，如果通膨繼續趨緩，朝設定的2%目標回落，就代表不再需要限制經濟成長，因此將進一步降息

歐洲央行今年已四度降息，投資者正押注2025年會有更多寬鬆政策，因為通膨擔憂大致已消失，且如今欲振乏力的經濟成長更令人擔憂。

拉加德說：「如果接下來的數據繼續證實我們的基本預測，那方向就很明確，我們預計會進一步降息。」

她表示，鑒於經濟成長疲弱、物價壓力緩和，已沒有必要將利率維持在「足夠限制性」的水準，暗示下個目標是實施所謂的中性利率，也就是既不限制也不刺激經濟的利率水位。

拉加德曾說過，歐洲央行的研究，把中性利率設在1.75%至2.5%之間，這意味當前處於3%的存款利率可能還會再調降幾次。

金融投資者們預估，歐洲央行在接下來四次會議都會降息，且明年底前有超過50%的機率再次調降利率，使關鍵利率降至中性利率的下緣。

政策能如此迅速放鬆的一個關鍵原因是，服務成本（消費者物價組成中權重最大的項目）的壓力獲得控制，支持高通膨的最後殘餘力量正在消退。

拉加德表示：「服務通膨的勢頭最近已陡降。」「數據表明未來幾個月的服務通膨、以及伴隨而來的國內通膨，都有下降的空間。」

拉加德說，通膨甚至還有一些下行風險，因地緣政治風險為前景蒙上陰影，而新的衝擊可能打擊本已疲軟的經濟成長。她說：「如果我們最大的出口市場美國走向保護主義，歐元區的經濟成長可能受到打擊。」

利率 央行 降息

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