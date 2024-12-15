美元強勢還能撐多久？大小摩策略師認為這一時間點攀頂

川普勝選後推升美元新一波強勢走勢。(路透)

華爾街開始認為美元的強勢可能消退，原因是美國總統當選人川普 的政策和聯準會 的降息措施將讓美元在下半年面臨壓力。

從摩根史坦利 到摩根大通，約半數的賣方策略師現在預測，美元匯率最早將在明年中攀頂，隨後開始走貶。法國興業銀行預期，洲際交易所（ICE）美元指數到明年底將下滑6%。

美元今年來已強勁升值，邁向2015年來的最大升幅，受惠於川普贏得美國總統選舉，且強勁的經濟數據促使交易人士減少對明年聯準會降息次數的預期。

法國興業銀行外匯策略主管朱克斯表示，美元的強勢令人不安，「我們正把資產價格推高至難以長期維持的水準」。

彭博美元現貨指數今年來大漲約6.3%，其中大部分漲幅出現在11月初選舉日前後。這波漲勢是因為市場預期川普的關稅和減稅政策將推高通膨，為聯準會未來幾個月的降息計畫增添複雜度，吸引了全球投資人將資金轉向美國。

摩根史坦利的總經和外匯策略師發表報告說，儘管這些威脅因素會推升美元，但美元最終會在明年底貶破當前的水準，理由是美國實際利率下降和風險偏好的改善，是最不利美元的因素。

目前，川普正強化對貿易的強硬言論，例如揚言針對移民和毒品相關邊境問題，對墨西哥和加拿大商品課徵25%關稅，導致墨西哥披索和加元近期走貶。川普也批評部分新興經濟體試圖挑戰美元做為全球主要貨幣的地位。

美元的強勢導致其他貨幣走軟。例如歐元在11月貶至兩年低點，接近與美元平價。摩根史坦利新興市場貨幣指數跌至四個月來最低，另外，分析師預期人民幣匯率明年將貶至7.5，是2007年以來最低。

花旗集團策略師丹托本（Daniel Tobon） 的分析，在川普第二任內任何有關貿易戰的解決辦法，都將令美元多頭失望。許多投資人認為川普的貿易觀點本質上支撐美元，因而大量湧進美元多頭部位。截至10日，非商業型交易、而是進行投機炒作的交易人士做多美元的部位約240億美元，接近5月來最多。

回顧川普上一次當選後的美元走勢，在八年前，川普當選後美元立刻強升一波，但彭博美元指數在2017年見到歷來最大年度跌幅，因美國經濟失去動能，而歐洲的經濟成長加速。

三菱日聯金融集團分析師德哈爾潘尼表示，這一回，華爾街認為美元的貶幅可能不會那麼劇烈，但美元可能在2025年上半年觸頂。

就連在選擇權市場，儘管目前仍預期美元走升，但看多預期已有所削減，不如11月川普勝選後的狂熱。

Point72資產管理公司的策略師德羅索斯認為，由於美元目前交易價格已經把大量利多消息納入考量，任何來自美國以外地區的經濟成長，尤其是歐洲，可能會削弱美元相對表現，「全球經濟明年有一些好的基礎」。

頂尖外匯策略分析師預期，近月來美元的最大支撐因素—聯準會，明年將轉變成不利因素。摩根史坦利利率策略師表示，美國殖利率明年下滑速度會比其他地區更快，有利於縮小長期來有利美元的利差。

其他專家認為，川普的貿易政策若啟動，會對美元的進一步強勢構成風險，因為關稅理論上會推高美國製造業者所使用任何進口品的價格。加州柏克萊大學經濟學家艾肯格林說：「如果關稅使得鋼鋁變得更貴，會對使用進口材料的境內車廠造成不利供應衝擊」。此外，預算赤字擴大、美國債券期限溢價增加，都兌美元構成威脅。