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台積電美國分部總裁揭露 每周與英特爾會面 協助這件事

編譯黃淑玲／綜合外電
台積電美國亞利桑納州廠。（中央社）
台積電美國亞利桑納州廠。（中央社）

台積電美國分部總裁Rick Cassidy在CNBC最近的訪談中表示，歷經必須走過的學習過程後，台積電美國亞利桑納廠，現在已經「幾乎回到原定計畫時程」。他也在這個11月的訪談裡，再次提到亞利桑納廠試產的晶片良率，與台灣同類型、類似製程的良率相當。

近日因為執行長基辛格閃電退休、營運危機再成焦點的英特爾（Intel），也正在鄰近台積電美國廠的Chandler市興建兩座大型晶圓廠。Rick Cassidy表示，台積電與英特爾的關係相當堅實。他說，「我們與（英特爾）每周會碰面」，「協助他們訓練最先進的東西，我認為他們非常滿意對我們所做的事情」。

CNBC指出，目前台積電與英特爾對於亞利桑納新廠產能全開的時程，都往後延了，不過台積電仍是先進晶片生產無人能敵的領先者，但英特爾現在陷入困境。兩家公司同時也要競爭美國晶片產業稀缺的資源：人力。

台積電亞利桑納廠總經理卡斯塔那里斯（Rose Castanares）回答如何克服人才短缺挑戰時表示，初期由讓600位工程師到台灣受訓，另也請台灣的專家以三年的臨時派遣到工廠協助，現在正與亞利桑納州和美國各地的大學合作，積極招募人才。她說，亞利桑納州立大學「甚至有他們所謂的台積電日」。

台積電在亞利桑納的三座廠都完成後，計劃總計要聘用至少6,000名員工。卡斯塔那里斯強調，第一座廠完成時，「確實是美國至少10年來建造的第一座先進晶圓廠」，「半導體是一項非常非常困難的技術」，「而美國這裡就是沒有這種經驗」。

Rick Cassidy也說，「我們來到美國時，知道將會經歷一個學習過程」，「學習如何與施工人員合作，與工會合作，了解本地勞工法令等等。許多的學習進行著，現在我們已經克服這些了」。

台積電 英特爾 晶片

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