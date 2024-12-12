受PPI數據和科技股拖累 美股收跌 道指連跌6交易日

受通膨數據超出預期的影響，美股下跌，科技股未能維持本周的走勢。路透

受通膨數據超出預期的影響，美股下跌，科技股未能維持本周的走勢。

以科技股為主的那斯達克指數下跌132.05點或0.66%，跌破2萬點關卡收在1萬9902.84點。史坦普500指數下跌32.94點或0.54%收6051.25點。道瓊工業指數下跌234.44點或0.53%收4萬3914.12點，為連續第6個交易日下跌。

科技股跌勢最為顯著，其中輝達(Nvidia)下跌1.41%。軟體巨頭Adobe的2025年前景弱於預期，導致該公司下跌13.69%。Meta Platforms、Alphabet和亞馬遜也收低。

追蹤批發物價的生產者物價指數(PPI)上個月上漲0.4%。《道瓊》調查的經濟學家預計成長0.2%。數據公布後，10年期公債殖利率躍升至2周來最高水準。

在此之前，11月消費者物價指數(CPI)報告與經濟學家預期一致，並促使投資 人預期聯準會 將在下周政策會議上再次降息。

Globalt Investments資深投資組合經理人布坎南(Keith Buchanan)表示：「通貨緊縮的軌跡既充滿希望，又令人擔憂。」「我們繼續將利率降至3%以下，但隨著努力實現聯準會2%的目標，進展似乎正在放緩。」

他仍然相信聯準會下周將降息，「如果他們提出的計畫與會議臨近時市場的預期不符，我們就會知道。」根據CME FedWatch工具，聯邦基金期貨交易數據反映出央行決策者這樣做的可能性接近95%。

美股本周漲跌互現，那指11日首次突破2萬點，創下歷史收盤新高。史指也上漲；然而，道指有所回落。

Strategas Research Partners技術分析主管維隆內(Chris Verrone)表示，2025年「七巨頭」可能會出現更多重大表現，「七巨頭不會悄悄結束今年。」「過去幾周最重要的事情是，經過長時間休整後，大型股的領導地位重新回歸。」

他指出，亞馬遜、Meta Platforms、蘋果、Alphabet和特斯拉在前一交易日均創下新高。這些股票今年至今的漲幅分別超過52%、超過82%、近34%、超過38%和超過68%。

投資人關注博通收盤後公布的財報，以及這家半導體和軟體製造商進一步與人工智慧 相關的成長。該股下跌1.39%。

Laffer Tengler Investments執行長兼投資長騰格勒(Nancy Tengler)在給客戶的報告中表示：「我們正在尋求有關人工智慧及其發展軌跡的持續指導，這對投資人至關重要。」「博通以前被認為是價值股，但現在可以被視為成長股。然而，由於其持續的股利支付和成長，它對雙者都有吸引力。」

她指出，博通無線部門的財測已下修，但表示調整已計入該公司股價。本季該公司股價僅上漲4%，但由於其在製造大數據中心和人工智慧基礎設施所需零件方面的熱潮，今年來上漲66.45。

人們對博通的整體信心依然強勁。根據LSEG數據，在研究該股的41位分析師中，10位給予強力買進評級，26位給予加碼評級。FactSet調查的分析師預計第4季每股獲利1.39元，營收140.7億元，超過該公司140億元的財測值。

史指今年來上漲27%左右，徘徊在歷史高點附近。Canaccord Genuity Capital Markets在最新報告中寫道，史指預計將創下史上第七個最強勁的年份。去年，史指上漲24%。

分析師威爾契(Michael Welch)表示：「連續20%以上的漲幅雖然很少見，但從歷史上看，這會導致進一步上漲。」「1990年代中期是唯一史指連年上漲超過20%的時期。」

他補充說：「當前環境繼續追隨之前的非衰退時期，史指、那指和羅素2000指數在1、2和3個月的時間段內都上漲。」

網路設備公司Ciena發布強勁財測後，股價上漲15.39%，創2022年12月以來最佳單日漲幅。

該公司預計2025財年營收將成長8%至11%，高於FactSet預期略高於7%的成長。Ciena預計第1季營收將在10.1至10.9億元間，高於華爾街10億元的預期。

Ciena上季業績雖未達華爾街預期，但股價仍然上揚。