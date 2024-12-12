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Google Cloud可能成為AI支出競賽的意外贏家

編譯魏紹揆／綜合外電
Google Cloud可能成為AI支出競賽的意外贏家。歐新社
Google Cloud可能成為AI支出競賽的意外贏家。歐新社

雖然OpenAI與微軟因其人工智慧（AI）實力而獲得大量關注，但最新調查顯示，Google母公司Alphabet可能才是這場企業AI支出競賽的贏家。

根據金融服務業者Piper Sandler發布的2025年企業資訊長（CIO）調查，在2024年即將結束之際，CIO對於資訊科技（IT）的支出充滿樂觀，生成式AI正在從測試／規畫進入執行，而且雲端支出的意願日益增強，明年將是科技充滿活力的一年。 

Piper Sandler的調查，訪調了81家各類供應商及科技公司的資訊長，詢問他們使用預算的優先順序。

這項報告說，87％的受訪者預期2025年將增加IT預算，這項比例是至少從2020年開始這項調查以來最高。

相較於前兩次調查，Google Cloud在此次調查的支持率大幅提升，由半年前的15%跳升至27%，一舉擊退微軟及OpenAI，奪下「最具戰略性」AI供應商的頭銜；相形之下，之前獨占鰲頭的微軟，在同一期間的支持率則由33％陡降至24％。

當受訪的資訊長在被問到明年打算採用哪家雲端公司的產品測試或執行其AI計畫時，50%的受訪者選擇Google Cloud公司，成為首選的AI基礎建設供應商。

如果企業資訊長切實履行其預算計畫，那麼2025年將會是AI充滿希望的一年，投資人可能注意到這一點，Google母公司Alphabet的股價在12月已漲近15％。

AI Google 預算

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