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通膨降溫趨緩 美股史坦普500指數早盤跌0.3%

編譯陳律安／綜合外電
最新的PPI升幅比預期高，拖累美股史坦普500指數早盤下跌。路透
最新的PPI升幅比預期高，拖累美股史坦普500指數早盤下跌。路透

最新公布的物價指數比市場預期火熱，顯示通膨降溫的進展放緩，拖累美股史坦普500指數12日早盤下挫，那斯達克指數則跌回2萬點以內。

道瓊工業指數早盤平盤波動、史坦普500指數下跌0.3%、那斯達克指數走低0.4%。費城半導體指數下挫1.4%、台積電ADR漲近0.5%。

美國勞工部統計局12日公布，11月整體生產者物價指數（PPI）月增0.4%，高於市場預期的0.2%。上月PPI的年增率則為3%，寫去年2月來最大升幅，為通膨溫趨緩增添例證。

另外，在截至12月7日的當周，初領失業救濟金人數為24.2萬人，比前一周增加1.7萬人，也高於市場預期。

不過，根據芝商所FedWatch工具，聯準會（Fed）下周政策會議降息1碼的機率仍高達98%。Bellwether財富公司總裁兼投資長貝林說：「儘管周四公布的PPI比預期強勁，我們仍認為Fed本月將降息1碼，原因是近幾周與近幾月的其他通膨數據皆朝正確方向前進。」

軟體巨頭Adobe早盤股價挫跌近11%，受累於該公司下調本季營收前景。

那斯達克 降息 史坦普500

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