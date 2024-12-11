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日銀官員傳認為等等再升息也沒損失 日圓應聲貶0.6%

編譯簡國帆／綜合外電
日本銀行（央行）。路透
日本銀行（央行）。路透

知情人士透露，日本銀行（央行）官員在評估下周升息須取決於經濟數據和市場發展之際，也認為等一等再升息，沒什麼損失，日圓兌美元11日盤中應聲貶值0.6%。

彭博資訊報導，日銀認為，就算決定等到明年1月或更晚一些再升息，也不會帶來巨大代價，因為跡象顯示，通膨可能超過2%目標的風險很低。知情人士也說，若有官員在12月19日的決策會議提議升息，一些官員也不會反對。

日圓兌美元匯率11日盤中應聲貶值0.6%至152.79日圓兌1美元，貶幅稍後收斂至0.4%，報152.53日圓兌1美元。

知情人士說，日銀官員認為再次升息只是時間問題，因為經濟和通膨都符合其預測，官員將仔細評估數據和金

融市場，再做出最終決定。基於日圓貶勢沒有7月那麼猛烈，日銀官員認為日圓匯率推升通膨的風險已降低。

知情人士表示，日銀官員將仔細分析的數據，包括預定11日稍後公布的美國11月消費者物價指數（CPI）、13日發布的每季短觀企業信心調查，以及預定在美東時間18日下午2時公布的聯準會（Fed）利率決策。

升息 匯率 央行

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