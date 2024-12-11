我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：聯合健保槍擊嫌孟喬內效應恐引發模仿犯罪

中國海關總署署長俞建華出事 網傳飲彈自盡

歷經Q3疲軟 Zara母公司印地紡假期購物季迎來好的開始

編譯任君翔／綜合外電
Zara母公司印地紡（Inditex）表示，隨著近幾周營收上升，今年假日購物季有個好的開始，一掃上季的頹勢。路透
Zara母公司印地紡（Inditex）表示，隨著近幾周營收上升，今年假日購物季有個好的開始，一掃上季的頹勢。路透

Zara母公司印地紡（Inditex）表示，隨著近幾周營收上升，今年假日購物季迎來好的開始，一掃上季的頹勢。上季財報不如預期，因多雨的天氣影響幾個關鍵歐洲市場的銷售表現。

這家旗下坐擁Zara、Pull&Bear等品牌的公司11日說，不計匯率波動因素，11月1日到12月9日的營收較去年同期成長9%，因人們紛紛購買禮物與與外出服裝。即使歐美等主要市場因異常暖冬而對服裝零售業需求疲弱，讓同業陷入苦戰，這家全球最大快時尚零售商依舊贏得消費者的青睞。

不過，這段時期（包含關鍵的「黑色星期五」促銷檔期）的營收增幅，仍低於去年同期的14％。

印地紡資本市場部門主任洛培茲（Marcos Lopez）告訴路透記者，「在2023年同期比較基準較高的情況下，我們今年最後一季開始的表現不俗」。

印地紡第3季（上季）營收為93.6億歐元（98.4億美元），低於分析師預期的95.1億歐元。息稅前盈餘（EBIT）為21.3億歐元（22.4億美元），也略低於分析師預期。

印地紡今年前9個月的淨利較去年同期增加8.5%至44.4億歐元，低於分析師平均預測值的45.2億歐元。

匯率 黑色星期五 零售業

上一則

OPEC再調降全球原油需求成長預測

延伸閱讀

俄羅斯飛彈襲擊烏克蘭札波羅熱 罹難人數增至8人

俄羅斯飛彈襲擊烏克蘭札波羅熱 罹難人數增至8人
喊話川普合作 習近平做好刺激經濟、管制出口兩手準備

喊話川普合作 習近平做好刺激經濟、管制出口兩手準備
內唐亞胡涉貪案首度出庭作證 駁斥指控「荒謬」

內唐亞胡涉貪案首度出庭作證 駁斥指控「荒謬」
美超微重挫傳將遭那指100剔除 梁見後：有信心不會下市

美超微重挫傳將遭那指100剔除 梁見後：有信心不會下市

熱門新聞

最新報告指出，今年來在拍賣會上售出的稀有威士忌銷售額銳減。（美聯社）

泡沫恐已破裂…全球珍稀威士忌銷售額下滑 高級酒類市場需求減少

2024-12-08 07:04
美國對中國大陸的新一輪晶片出口禁令豁免了DRAM大廠長鑫存儲等公司，傳是因為受到日本反對。 路透

美最新晶片出口禁令 為何未納入中國半導體巨頭？

2024-12-06 14:26
總統當選人川普。（美聯社）

跌破眼鏡 川普勝選滿月恐山雨欲來 這些資產價格走勢出乎意料

2024-12-06 06:25
盛寶銀行分析師預測，輝達（Nvidia）明年股價仍可能大漲，市值將翻增至蘋果的兩倍。路透

盛寶銀行預測：Nvidia明年將突破250美元 市值是蘋果的2倍

2024-12-04 12:15
全球最大避險基金變更科技股布局 出售輝達(Nvidia)買入美超微及Palantir等股票。(路透)

橋水基金調整科技股布局 賣Nvidia 敲進美超微及Palantir

2024-12-07 13:12
摩根史坦利的分析師認為，是時候該賣出美元了。(路透)

摩根史坦利：是時候該賣出美元了 轉進這兩種貨幣

2024-12-10 02:40

超人氣

更多 >
2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜

2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜
古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終

古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終
魚肉如何解凍最好？主廚教兩方式、錯誤動作不要學

魚肉如何解凍最好？主廚教兩方式、錯誤動作不要學
角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了
又有復仇劇火了？ 「星漢燦爛」的他演少年將軍 輾壓譚松韵新劇

又有復仇劇火了？ 「星漢燦爛」的他演少年將軍 輾壓譚松韵新劇