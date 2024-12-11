歷經Q3疲軟 Zara母公司印地紡假期購物季迎來好的開始

Zara母公司印地紡（Inditex）表示，隨著近幾周營收上升，今年假日購物季有個好的開始，一掃上季的頹勢。路透

Zara母公司印地紡（Inditex）表示，隨著近幾周營收上升，今年假日購物季迎來好的開始，一掃上季的頹勢。上季財報不如預期，因多雨的天氣影響幾個關鍵歐洲市場的銷售表現。

這家旗下坐擁Zara、Pull&Bear等品牌的公司11日說，不計匯率 波動因素，11月1日到12月9日的營收較去年同期成長9%，因人們紛紛購買禮物與與外出服裝。即使歐美等主要市場因異常暖冬而對服裝零售業 需求疲弱，讓同業陷入苦戰，這家全球最大快時尚零售商依舊贏得消費者的青睞。

不過，這段時期（包含關鍵的「黑色星期五 」促銷檔期）的營收增幅，仍低於去年同期的14％。

印地紡資本市場部門主任洛培茲（Marcos Lopez）告訴路透記者，「在2023年同期比較基準較高的情況下，我們今年最後一季開始的表現不俗」。

印地紡第3季（上季）營收為93.6億歐元（98.4億美元），低於分析師預期的95.1億歐元。息稅前盈餘（EBIT）為21.3億歐元（22.4億美元），也略低於分析師預期。

印地紡今年前9個月的淨利較去年同期增加8.5%至44.4億歐元，低於分析師平均預測值的45.2億歐元。