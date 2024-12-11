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投資人AI熱情減退 投銀預測美股明年漲勢低於歷史水準

編譯劉忠勇／綜合外電
德銀看好標普500指數明年底會漲到7,000點，是十家全球投銀中最樂觀的。(路透)
德銀看好標普500指數明年底會漲到7,000點，是十家全球投銀中最樂觀的。(路透)

摩根士丹利、滙豐和高盛在內十大投資銀行預測，代表美國股市大盤的史坦普500指數明年底會漲到6,550點，較目前僅上漲8%，反映投資人對科技公司是否能從人工智慧（AI）大舉投資中獲利轉趨謹慎。

如此漲幅低於史坦普500指數11%的歷史平均年回報率。受到科技股大漲和川普當選美國總統激勵，史坦普500指數今年迄今已上漲約28%，出乎投資人所料，他們原本以為美國經濟放緩會拖累股市表現。

今年，美股由科技巨人帶頭屢創歷史新高，其中輝達（NVIDIA）上漲180%，而臉書母公司Meta則上漲約73%。

然而，策略師認為，在今年大多數時間追捧股價後，投資人明年會更加謹慎，尤其是在川普上任後。

巴克萊策略師 Venu Krishna 表示，大型科技公司正「進入新階段」，他說，目前存在「局部過熱現象」，而科技巨人尚未證明他們能有效從AI投資中獲利。

不過，德銀看好史坦普500指數明年底會漲到7,000點，是十家全球投銀中最樂觀的。德銀表示，美股表現出色的原因在於「全球其他地區並未成長」，而美股在絕對基準上和過去十年相比「相當正常」。

德意志銀行首席美國股市策略師查達（Bankim Chadha）預測，史坦普500指數的漲勢部分將由企業大規模買回自家股票所推動。德銀預料，明年實施庫藏股的規模將從目前每季約2,750億美元增至約3,250億美元，好跟上企業獲利成長的步調。

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