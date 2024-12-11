川普2.0時代美元升定了？4個論點支持美元貶值

美國總統當選人川普常抱怨美元太強勢、傷害國內製造商，但他又表態捍衛美元作為全球準備貨幣的地位，而且主張大幅減稅、提高關稅，這些措施都可能進一步推升美元。(路透)

美國總統當選人川普 常抱怨美元太強勢、傷害國內製造商，但他又表態捍衛美元作為全球準備貨幣 的地位，而且主張大幅減稅、提高關稅 ，這些措施都可能進一步推升美元。那麼，美元在「川普2.0」時代到底會升值或貶值？

道瓊社報導，自從10月初市場意識到川普勝選在望後，美元已對先進貿易夥伴國貨幣勁升5%，對新興國家貨幣也升值4%。這顯示市場普遍押注於川普的政策將導致美元進一步升值。市場可能誤判形勢嗎？

這是難解的謎題，答案卻對金融市場至關重要。美元仍是首屈一指的全球準備貨幣，美元是升是貶，將牽動國際貿易乃至於各種市場的價格。

「川普2.0」使美元走強的論點

美國經濟目前仍強健擴張，川普明年1月就職後若落實減稅承諾，並大刀闊斧刪砍支出以提升生產力，成長力道會更強。世界其他地區經濟仍蹣跚而行，若遭川普關稅大刀砍中，情況想必會更糟。此外，川普希望維護美元的準備貨幣地位，那種地位將助長世界各地對美元的需求。他還想提高石油與天然氣生產，可能進一步助長能源出口。

換言之，以上措施如果讓美國經濟成長如虎添翼，意味美元會更強勢。生產力提高，至少就貨物貿易方面而言，勢必導致貨幣升值。美元自然會走強。

「川普2.0」促貶美元的4個論點

川普上台可能貶抑美元的論點較薄弱，但仍可列出四點：

一、川普希望美元貶值。他夏季時表示，美元太強勢，貶值對美國製造業有助益。然而，貨幣升貶不是總統說了算。事實上，在川普第一任，美元起初隨市場預料他將祭出關稅而躍升，等到2018年實際課徵後，美元隨之回軟。後來，美元再度走強，對人民幣升幅大到足以完全抵銷關稅效應。

二、關稅只是談判籌碼。川普自詡「關稅人」，但他也愛談交易，關稅也許只是用來逼迫貿易夥伴國讓步的談判手段，不會真的執行。最近的例子似乎支持這種假設：川普揚言對加拿大和墨西哥進口貨重課25%關稅，除非兩國能加強遏制非法移民與毒品走私。如果川普以關稅代替制裁，來執行貿易和其他政策，就更有商量餘地，就算真的實施也可能不會持續太久。

三、美元只需對特定貨幣貶值。川普夏季公開評論美元太強勢時，主要就是針對日圓和人民幣。既然連日本銀行（央行）也同意日圓太弱勢，讓美元對日圓貶值即可，兌其他貨幣的匯率便無須大幅調整。又如果，假以時日，中國能擴大消費，也能協助人民幣對美元升值，其他出口導向型國家亦然。

四、川普可能讓經濟恢復平衡。減稅遠比減支容易，市場似已認定減稅只會造成美國巨額赤字更惡化，刺激經濟繼續擴張，美元勢必走強。然而，假設大砍支出的計畫在富豪馬斯克主導下果真成功，也許真能抑制赤字。

綜合觀之，美元在「川普2.0」時代不無可能貶值，但有待一些條件配合。

假如日本經濟意外轉強讓日銀理直氣壯提高利率，或歐洲找到提高生產力的方法，美元對日圓、歐元自然會回軟。

假如川普的關稅只選擇瞄準少數特定對象，削減預算赤字的效果也優於預期、降低發行新公債的必要性，美元也應該會大幅拉回。

只不過，這些都只是「假如」，美元未來走勢仍面臨很大的不確定性。