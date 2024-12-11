我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國海關總署署長俞建華出事 網傳飲彈自盡

紐時：近年移民潮創美歷史新高 超過百餘年前盛況

石破茂：日本可在全球晶片領域扮演「核心角色」

編譯劉忠勇／綜合外電
日本首相石破茂。（路透）
日本首相石破茂。（路透）

2024年日本半導體展（Semicon Japan 2024）周三揭幕，日本首相石破茂透過影片在開幕式上致詞，強調晶片產業對日本經濟的重要性，並表示日本在全球半導體供應鏈扮演「核心角色」。

他以台積電（2330）熊本廠為例，說明大型建設如何帶動當地中小型企業加碼投資。

石破茂說：「同時振興整個地區與經濟是非常重要的，我相信半導體是實現這個目標的關鍵。」

他還提到日本政府計畫2030財政年度之前將投入超過10兆日圓（約650億美元），以支持半導體和人工智慧（AI）產業，目標是在未來10年內總共吸引公共與私人部門合計超過50兆日圓的投資。

自民黨負責晶片策略的國會議員甘利明致詞時表示，將日本新創企業Rapidus打造成能和台積電競爭的晶片製造商，將有助於降低全球供應鏈風險。

甘利明提到台海衝突的風險：「如果台灣海峽遭到封鎖，先進半導體的供應就會中斷。」

Rapidus會長、原東京威力科創（Tokyo Electron）前會長東徹郎表示，極紫外微影（EUV）設備將如期於本月安裝。他說：「超過200台機台將交付，並於明年3月底前全部就位。之後，試驗生產線將啟動，並開始製造2奈米半導體，交付給客戶。」Rapidus預計2027年開始2奈米製程的量產。

Rapidus會長東徹郎表示，極紫外微影（EUV）設備將如期於本月安裝。（路透）
Rapidus會長東徹郎表示，極紫外微影（EUV）設備將如期於本月安裝。（路透）

日本 晶片 台積電

上一則

金價明年底漲至3000美元的阻力？高盛說跟Fed有關

下一則

川普2.0時代美元升定了？4個論點支持美元貶值

延伸閱讀

日相石破茂擬出訪東南亞 暫難訪韓

日相石破茂擬出訪東南亞 暫難訪韓
石破茂強調中日直接對話 日外相希望盡快訪問中國

石破茂強調中日直接對話 日外相希望盡快訪問中國
日首相石破茂發生車禍 與維安前車「擦撞」傷勢狀況曝光

日首相石破茂發生車禍 與維安前車「擦撞」傷勢狀況曝光
石破茂：願與中國進行各層面溝通 在可合作的領域合作

石破茂：願與中國進行各層面溝通 在可合作的領域合作

熱門新聞

最新報告指出，今年來在拍賣會上售出的稀有威士忌銷售額銳減。（美聯社）

泡沫恐已破裂…全球珍稀威士忌銷售額下滑 高級酒類市場需求減少

2024-12-08 07:04
AppLoving持有10%股權的共同創辦人Adam Foroughi身價高達137億美元。（取材自applovin.com）

這檔飆股今年漲幅四倍於NVIDIA 創辦人身價超過林百里

2024-12-04 11:06
美國對中國大陸的新一輪晶片出口禁令豁免了DRAM大廠長鑫存儲等公司，傳是因為受到日本反對。 路透

美最新晶片出口禁令 為何未納入中國半導體巨頭？

2024-12-06 14:26
總統當選人川普。（美聯社）

跌破眼鏡 川普勝選滿月恐山雨欲來 這些資產價格走勢出乎意料

2024-12-06 06:25
盛寶銀行分析師預測，輝達（Nvidia）明年股價仍可能大漲，市值將翻增至蘋果的兩倍。路透

盛寶銀行預測：Nvidia明年將突破250美元 市值是蘋果的2倍

2024-12-04 12:15
全球最大避險基金變更科技股布局 出售輝達(Nvidia)買入美超微及Palantir等股票。(路透)

橋水基金調整科技股布局 賣Nvidia 敲進美超微及Palantir

2024-12-07 13:12

超人氣

更多 >
古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終

古裝男神太慘 10年拍7部「虐心戲」先殺後愛還不得善終
2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜

2024全球最美女星 Jisoo三連霸…中國僅她上榜
角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了

角落硬碟忘處理 柯文哲「8張鉅額支票」遭查獲 見證物愣了
魚肉如何解凍最好？主廚教兩方式、錯誤動作不要學

魚肉如何解凍最好？主廚教兩方式、錯誤動作不要學
又有復仇劇火了？ 「星漢燦爛」的他演少年將軍 輾壓譚松韵新劇

又有復仇劇火了？ 「星漢燦爛」的他演少年將軍 輾壓譚松韵新劇