等待CPI數據 股指收低 道指連跌4日

美股收跌，交易員消化了年底創紀錄的漲勢，並等待本周的最新美國通膨數據。路透

美股收跌，交易員消化了年底創紀錄的漲勢，並等待本周的最新美國通膨數據。

史坦普500指數下跌17.94點或0.3%收6034.91點；那斯達克指數下跌49.45點或0.25%收1萬9687.24點。兩個指數均連兩日下跌。道瓊工業指數連續第4天下跌，收跌154.1點或0.35%至4萬4247.83點。

資料庫軟體公司甲骨文第2財季業績低於華爾街預期，股價下跌6.74%；該股今年來上漲70.81%。

CFRA Research首席投資 策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「過去一周市場一直在收窄。」「投資人正在觀望，看看這是否只是12月中旬傳統的季節性疲軟；而且隨著市場的確出現年底的上漲行情，預計參與範圍將再次擴大。」

由於谷歌推出新晶片，在量子運算領域取得重大突破，Alphabet成為突破性贏家，股價上漲5.59%。並使其今年至今漲幅超過34%。

9日主要股指下跌。由於輝達下跌，史指和那指下跌約0.6%，低於近期高點紀錄。這家晶片巨頭10日下跌2.69%，延續前一交易日的跌幅；前一日下跌是因中國監管機構正調查該公司是否違反中國反壟斷法。

相較之下，9日也下跌的Meta Platforms在10日反而上漲了0.94%。

投資人正在等待11日公布的美國消費者物價指數(CPI)報告，該報告可能會影響聯準會在12月17至18日會議的利率走勢。《道瓊》調查的經濟學家預測11月總體通膨率上升0.3%，較前12個月上升2.7%。

美國鋼鐵暴跌9.73%，因報導指稱拜登 總統計畫在本月稍後阻止日本新日鐵公司收購該公司。

美國鋼鐵因波動而短暫停止交易。恢復交易後，該公司下跌逾9%。

知情人士告訴《彭博》，一旦美國外國投資委員會在12月22日或23日之前向拜登提交審查報告，拜登將阻止這筆141億元的出售。

在美國法官否決了克羅格(Kroger)和艾伯森雜貨商(Albertsons)250億元的合併案後，兩家公司股價走勢相反。克羅格飆升5.12%，而艾伯森則下跌2.27%，觸及52周新低。

拜登政府曾反對這項交易，認為合併將減少競爭並導致超市價格上漲。然而，克羅格反駁了這個論點。管理層聲稱成為一個更大的實體將節省成本，然後將其反映給客戶。

今年來克羅格上漲31.25%，跑贏大盤，而艾伯森則下跌18.92%。

沃爾夫研究公司首席經濟學家羅斯表示，總統當選人川普的關稅 計畫可能在一段時間內不會生效。

她表示：「預計全面關稅要到2025年底才會生效。據了解，共和黨人正在討論如何在更廣泛的財政計劃中利用關稅收入，這增加了在2025年底前而不是提前徵收關稅的可能性。」

羅斯估計，如果對進入美國的中國商品實施10%的普遍基準關稅和60%的加徵關稅，美國經濟的國內生產毛額將受到高達1.2%的打擊，通貨膨脹率將上升1.1%。

巴克萊表示，未來幾周股市可能會出現更多上漲空間。

分析師拉賈迪亞克沙(Ajay Rajadhyaksha)在本周報告中寫道：「走勢似乎如此強勁，持續上漲似乎是2024年底前阻力最小的路徑。」

他也表示，鑑於投資人正在等待總統當選人川普政策的更多細節，債券市場預計將「區間波動」。

根據BTIG的數據，在過去6個完整交易日中，史指下跌股票數量多於上漲股票數量。話雖如此，這對史指來說卻是一個不同尋常的勝利時期。

在此期間，史指上漲約0.3%。BTIG表示，在過去20日年裡，從來沒有出現過交易寬度為負值且整體回報為正值的連續6個交易日。

雖然股市可能在2025年出現更多漲勢，但花旗認為，由於政策前景不確定和估值上升，投資人也應該做好迎接更多波動的準備。

該公司美股策略師克羅納特(Scott Chronert)寫道：「我們對進入2025年的美股保持積極看法。」「持續的軟著陸和人工智慧(AI)現在與川普的政策承諾和風險相互作用。超大型股成長持續擴大，但估值將是一大阻礙。」

該分析師對史指2025年底目標價為6500點，較當前溫和上漲中值個位數。然而他的多空預測範圍卻廣達5100-6900點，「我們的牛熊目標價預測值有助應對明年上升的波動性。」