等待CPI數據 股指收低 道指連跌4日
美股收跌，交易員消化了年底創紀錄的漲勢，並等待本周的最新美國通膨數據。
史坦普500指數下跌17.94點或0.3%收6034.91點；那斯達克指數下跌49.45點或0.25%收1萬9687.24點。兩個指數均連兩日下跌。道瓊工業指數連續第4天下跌，收跌154.1點或0.35%至4萬4247.83點。
資料庫軟體公司甲骨文第2財季業績低於華爾街預期，股價下跌6.74%；該股今年來上漲70.81%。
CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「過去一周市場一直在收窄。」「投資人正在觀望，看看這是否只是12月中旬傳統的季節性疲軟；而且隨著市場的確出現年底的上漲行情，預計參與範圍將再次擴大。」
由於谷歌推出新晶片，在量子運算領域取得重大突破，Alphabet成為突破性贏家，股價上漲5.59%。並使其今年至今漲幅超過34%。
9日主要股指下跌。由於輝達下跌，史指和那指下跌約0.6%，低於近期高點紀錄。這家晶片巨頭10日下跌2.69%，延續前一交易日的跌幅；前一日下跌是因中國監管機構正調查該公司是否違反中國反壟斷法。
相較之下，9日也下跌的Meta Platforms在10日反而上漲了0.94%。
投資人正在等待11日公布的美國消費者物價指數(CPI)報告，該報告可能會影響聯準會在12月17至18日會議的利率走勢。《道瓊》調查的經濟學家預測11月總體通膨率上升0.3%，較前12個月上升2.7%。
美國鋼鐵暴跌9.73%，因報導指稱拜登總統計畫在本月稍後阻止日本新日鐵公司收購該公司。
美國鋼鐵因波動而短暫停止交易。恢復交易後，該公司下跌逾9%。
知情人士告訴《彭博》，一旦美國外國投資委員會在12月22日或23日之前向拜登提交審查報告，拜登將阻止這筆141億元的出售。
在美國法官否決了克羅格(Kroger)和艾伯森雜貨商(Albertsons)250億元的合併案後，兩家公司股價走勢相反。克羅格飆升5.12%，而艾伯森則下跌2.27%，觸及52周新低。
拜登政府曾反對這項交易，認為合併將減少競爭並導致超市價格上漲。然而，克羅格反駁了這個論點。管理層聲稱成為一個更大的實體將節省成本，然後將其反映給客戶。
今年來克羅格上漲31.25%，跑贏大盤，而艾伯森則下跌18.92%。
沃爾夫研究公司首席經濟學家羅斯表示，總統當選人川普的關稅計畫可能在一段時間內不會生效。
她表示：「預計全面關稅要到2025年底才會生效。據了解，共和黨人正在討論如何在更廣泛的財政計劃中利用關稅收入，這增加了在2025年底前而不是提前徵收關稅的可能性。」
羅斯估計，如果對進入美國的中國商品實施10%的普遍基準關稅和60%的加徵關稅，美國經濟的國內生產毛額將受到高達1.2%的打擊，通貨膨脹率將上升1.1%。
巴克萊表示，未來幾周股市可能會出現更多上漲空間。
分析師拉賈迪亞克沙(Ajay Rajadhyaksha)在本周報告中寫道：「走勢似乎如此強勁，持續上漲似乎是2024年底前阻力最小的路徑。」
他也表示，鑑於投資人正在等待總統當選人川普政策的更多細節，債券市場預計將「區間波動」。
根據BTIG的數據，在過去6個完整交易日中，史指下跌股票數量多於上漲股票數量。話雖如此，這對史指來說卻是一個不同尋常的勝利時期。
在此期間，史指上漲約0.3%。BTIG表示，在過去20日年裡，從來沒有出現過交易寬度為負值且整體回報為正值的連續6個交易日。
雖然股市可能在2025年出現更多漲勢，但花旗認為，由於政策前景不確定和估值上升，投資人也應該做好迎接更多波動的準備。
該公司美股策略師克羅納特(Scott Chronert)寫道：「我們對進入2025年的美股保持積極看法。」「持續的軟著陸和人工智慧(AI)現在與川普的政策承諾和風險相互作用。超大型股成長持續擴大，但估值將是一大阻礙。」
該分析師對史指2025年底目標價為6500點，較當前溫和上漲中值個位數。然而他的多空預測範圍卻廣達5100-6900點，「我們的牛熊目標價預測值有助應對明年上升的波動性。」
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