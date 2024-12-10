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寧德時代牽手Stellantis 在西班牙蓋電池廠

記者林茂仁／即時報導
寧德時代牽手Stellantis在西班牙蓋電池廠。（路透）
寧德時代牽手Stellantis在西班牙蓋電池廠。（路透）

寧德時代與全球第四大汽車廠Stellantis在10日共同宣布，雙方擬在西班牙出資成立合資公司，於西班牙阿拉貢自治區薩拉戈薩市建設一座大型磷酸鐵鋰電池工廠，總投資額約40.38億歐元（約新台幣1,383億元），預計2026年量產。

寧德時代表示，擬通過旗下子公司Contemporary Amperex Technology Luxembourg S. à.r.l.（以下簡稱CATL盧森堡）作為本次合資項目的投資主體，與Stellantis子公司STLA西班牙和STLA法國一起，共同出資成立一家合資公司，註冊資本為24.22億歐元，其中CATL盧森堡出資50%，STLA西班牙和STLA法國分別出資40%與10%，合資公司由寧德時代控股。

雙方將以合資公司為主體投資建設電池工廠，工廠預計總投資規模為40.38億歐元，規劃年產能50GWh，具體將取決於歐洲電動汽車市場的發展，以及西班牙政府和歐盟的持續支持。新工廠計畫於2026年年底在Stellantis集團位於西班牙薩拉戈薩的製造基地開始生產，目標客戶為Stellantis。

在此之前，Stellantis與寧德時代在2023年11月就曾簽署一份非約束性諒解備忘錄，該備忘錄約定：寧德時代將在歐洲當地向Stellantis集團供應磷酸鐵鋰電池電芯和模組，助力Stellantis在歐洲市場的電動汽車生產。另外，雙方還在探討以對等模式成立一家合資企業的可能性。

現在看來，本次合資公司的成立，正是前述合作的深化。寧德時代指出，本次合作專案旨在深化公司與 Stellantis 在新能源汽車領域的長期戰略合作關係，通過充分發揮和利用雙方在各自領域的領先優勢和資源，推動全球電動化和清潔能源轉型。

目前，寧德時代在歐洲已經有兩座工廠投入運營，分別位於德國和匈牙利。其中寧德時代在德國圖林根州阿恩施塔特的工廠是其在歐洲的第一座電池工廠，投資約18億歐元，初始規劃產能14GWh，預計滿產後的年產量將達到3,000萬枚電池電芯，足以裝配18.5萬至35萬輛電動汽車，該工廠已於2023年初投產。

寧德時代匈牙利工廠在第一階段的目標是年產能達到40GWh，未來將擴大到100GWh。目前，該工廠一期正在按計劃穩步推進建設，預計明年投產。

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