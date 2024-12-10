我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔資深女主播宗毓華回憶錄：共事時遭丹拉瑟鄙視

涉槍殺聯合健保CEO 嫌賓州麥當勞落網 以5罪羈押

美國結構型投資產品熱潮再起 重演2007年盛況

編譯任中原／綜合外電
華爾街出現複雜型金融產品熱潮，與2007年金融海嘯之前的情況如出一轍。路透
華爾街出現複雜型金融產品熱潮，與2007年金融海嘯之前的情況如出一轍。路透

由於投資人「貪得無厭」地追求高報酬率，已在華爾街引發複雜型金融產品熱潮，與2007年金融海嘯之前的情況如出一轍。LSEG機構的數據顯示，今年來全球結構型金融投資產品（不包括房地產與傳統企業貸款）交易額達3,800億美元，比去年同期增加逾20%。

結構性金融產品通常風險較高。這類產品交易激增，凸顯出金融市場熱絡及美國經濟持續強勁，促使銀行業者對急於鎖定高報酬率的投資人出售更深奧難懂的金融產品。今年市場已出現與辣雞翅營收額掛鉤的債券

由於結構性產品的需求激增，使華爾街業者忙於在更冷僻的角落尋找新的產品源頭。最近幾周當紅的產品，包括與炸雞翅連鎖店Wingstop的加盟費收入，埃克森美孚公司油井營收，以及CloudHQ數據中心運算能力及空間的需求掛鉤的債券。

結構性產品的成長，已使一些投資機構擔心資金雄厚的經理人輕忽風險。不過分析師指出，此一市場的規模甚小，不致造成系統性風險。

這類產品的魅力之一，在於殖利率通常比傳統債券更高，而且能鎖定報酬率。另一方面，壽險公司及其他專業投資機構湧入大量的退休資產及其他資金，因而忙於尋求投資標的。

結構債的一大部分，是與車貸及卡貸等消費性信用掛鉤。自從聯準會升息以來，這些貸款的違約率已經提高，但仍處於正常水位。而且隨著嬰兒潮世代已超過退休年齡，更多人購買年金保險，或把資產轉為能夠產生收入的投資工具，也帶動結構債市場繁榮。

投資 債券 華爾街

上一則

甜上加甜 Oreo母公司億滋要收購巧克力製造商Hershey

下一則

市場靜候明日通膨數據 美股早盤平盤波動 Nvidia止跌回升

延伸閱讀

反制美國？中國對Nvidia反壟斷調查 疑有關違反邁絡思收購案

反制美國？中國對Nvidia反壟斷調查 疑有關違反邁絡思收購案
追求高收益 華爾街結構型商品現榮景 成長增速創2007來最快

追求高收益 華爾街結構型商品現榮景 成長增速創2007來最快
川普未就職已成「影子總統」世界領袖把拜登當空氣

川普未就職已成「影子總統」世界領袖把拜登當空氣
中國「反制裁」斷供美歐無人機關鍵零件 恐影響烏戰力

中國「反制裁」斷供美歐無人機關鍵零件 恐影響烏戰力

熱門新聞

最新報告指出，今年來在拍賣會上售出的稀有威士忌銷售額銳減。（美聯社）

泡沫恐已破裂…全球珍稀威士忌銷售額下滑 高級酒類市場需求減少

2024-12-08 07:04
AppLoving持有10%股權的共同創辦人Adam Foroughi身價高達137億美元。（取材自applovin.com）

這檔飆股今年漲幅四倍於NVIDIA 創辦人身價超過林百里

2024-12-04 11:06
美國對中國大陸的新一輪晶片出口禁令豁免了DRAM大廠長鑫存儲等公司，傳是因為受到日本反對。 路透

美最新晶片出口禁令 為何未納入中國半導體巨頭？

2024-12-06 14:26
總統當選人川普。（美聯社）

跌破眼鏡 川普勝選滿月恐山雨欲來 這些資產價格走勢出乎意料

2024-12-06 06:25
盛寶銀行分析師預測，輝達（Nvidia）明年股價仍可能大漲，市值將翻增至蘋果的兩倍。路透

盛寶銀行預測：Nvidia明年將突破250美元 市值是蘋果的2倍

2024-12-04 12:15
全球最大避險基金變更科技股布局 出售輝達(Nvidia)買入美超微及Palantir等股票。(路透)

橋水基金調整科技股布局 賣Nvidia 敲進美超微及Palantir

2024-12-07 13:12

超人氣

更多 >
王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心

王玉雯張新成相識16年披婚紗：爸媽比我們還開心
涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義

涉殺聯合健保CEO兇嫌家族富裕 名校畢業、反資本主義
藥劑師點名：這5種常見「垃圾」藥物騙很大

藥劑師點名：這5種常見「垃圾」藥物騙很大
疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕

疑涉槍殺聯合健保CEO 馬州男在賓州被捕
吃壽司容易犯的錯誤 日本廚師指出這幾項

吃壽司容易犯的錯誤 日本廚師指出這幾項