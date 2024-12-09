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Nvidia遭中國反壟斷調查 史指和那指從高點回落

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Nvidia遭中國反壟斷調查 史指和那指從高點回落

財經新聞組編譯張大仁／即時報導
在中國監管機構宣布正在調查這家人工智慧(AI)晶片寵兒是否可能違反中國反壟斷法後，輝達下跌2.55%。該股一直是AI產業的領頭羊，2024年漲幅超過180%。歐新社
在中國監管機構宣布正在調查這家人工智慧(AI)晶片寵兒是否可能違反中國反壟斷法後，輝達下跌2.55%。該股一直是AI產業的領頭羊，2024年漲幅超過180%。歐新社

史坦普500指數和那斯達克綜合指數從歷史高點回落，科技股陷入困境，投資人期待本周的關鍵通膨數據。

史指下跌37.42點或0.61%收6052.85點；以科技股為主的那指下跌123.08點或0.62%收1萬9736.69點。道瓊工業指數下跌240.59點或0.54%收4萬4401.93點。

在中國監管機構宣布正在調查這家人工智慧(AI)晶片寵兒是否可能違反中國反壟斷法後，輝達下跌2.55%。該股一直是AI產業的領頭羊，2024年漲幅超過180%。

另一家晶片製造商Advanced Micro Devices下跌5.57%，美國商銀將該股評級從買入下修至中性，稱其市占率成長潛力有限，因為「AI領域相對於同類最佳具主導地位的輝達的競爭風險更高」。科技巨頭Meta Platforms和Netflix也陷入困境。

比特幣價格也有所回落，代表投資人正在放棄冒險。4日晚間該加密貨幣首次突破10萬元。

史指和那指6日收盤創下新高，上周分別上漲約1%和3.3%。道指是唯一落後的股票，上周收跌0.6%。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「總體而言，由於有利的季節性因素等原因，市場仍呈上升趨勢。」並補充說，像中國對輝達進行調查這樣的消息將「一路上帶來一些障礙，但我認為這不會顛覆年底前的進展」。

這位策略師繼續說道：「今年它將繼續攀登擔憂之牆，最終超越我們去年看到的漲幅。」

11日公布的11月消費者物價指數(CPI)預計將顯示物價壓力略有上升。《道瓊》調查的經濟學家預計月增率和年增率分別為0.3%和2.7%，將高於上個月分別成長的0.2%和2.6%。

Truist Securities表示，今年的假期購物季可望帶來巨大收益，分析師史夸利(Youssef Squali)表示，「預計這個假期季美國電子商務和數位廣告支出將創下歷史新高，得益於健康就業和收入成長提振的堅韌消費者，以及兩年新冠疫情和AI進步帶來的更有效率的數位管道。」

他指出，「3P追蹤顯示，本季至今假日支出總額已經有個強勁的開局，我們自己對亞馬遜的追蹤顯示，截至12月2日的結果略優於預期，該公司將在美國電商占有約49%的比率。」

他表示，除了亞馬遜之外，預計本季動能將反映在其他業者身上，Meta、Trade Desk和Alphabet是最大受益者。

過去幾周，市場成功擺脫了許多不可預測的政治和地緣政治事件的影響。

Americas投資長德拉霍(Jason Draho)在最新報告中寫道：「在總統當選人川普1月20日就職之前，可識別的風險事件相對較少，而且意外事件從定義上來說是不可知的，因此漲勢很容易持續到第一季。」

然而，他也補充說，雖然這「對節日氣氛很有好處」，但它確實讓市場更容易受到即使是很小的風險發生的影響。

他列舉了兩個即將發生的風險事件：13日發布的11月CPI和下周的聯準會政策會議。

聯邦上訴法院上周維持一項法律規定不變，規定字節跳動在1月前出售 TikTok。雖然該應用程式是否會在1月19日之前從應用程式商店下架還有待觀察，但德意志銀行分析師布萊克(Benjamin Black)分析了此舉可能對TikTok競爭對手產生的潛在影響。

他指出，「我們計算出，TikTok在美國的總參與度每向競爭對手轉移10%，Snap的每股價值就會增加5元，較6日開盤價上漲44%；Meta的每股價值將上漲10元或2%；考慮到YouTube的相對獲利率較低，而且谷歌的大部分價值都與搜尋掛鉤，Alphabet的影響微不足道。」

中國央行再度進場買進，推動黃金價格創下兩周新高。預期美國聯準會下周降息也推升黃金多頭走勢。現貨黃金上揚1.2%至每盎司2665.39元，美國黃金期貨上揚1.1%至2688.4元。

道明證券首席商品策略師梅列克(Bart Melek)表示，「最重要的因素是中國人行再度開始買進黃金的新聞；市場預期其他央行會跟進，推動一波創紀錄的買氣。」

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