我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：拜登還沒卸任就讓權川普 引起民主黨內抱怨

川普：上台首日終止非法移民子女出生公民權

小米官宣SUV命名「小米YU7」 明年6月上市

記者林茂仁／即時報導
小米YU7 SUV新車，預計明年6月、7月正式上市。（取自小米微博）
小米YU7 SUV新車，預計明年6月、7月正式上市。（取自小米微博）

外界期待的小米首款SUV車型終於揭開神秘面紗。據小米汽車微博，小米YU7 SUV新車，預計明年6月、7月正式上市。

據工信部官網9日披露的企業申報車型公示詳情，小米新款SUV車型正式曝光。產品型號為XMA6500LBEVA1，名稱為純電動多用途乘用車，生產地址為北京市北京經濟技術開發區環景路21號院。

申報資訊顯示，車長4999mm，寬1996mm，高1600mm，軸距為3米，最高時速253公里。

有業內人士分析，小米SU7對標特斯拉Model 3，預計小米第二款車YU7將對標特斯拉Model Y。公開資料顯示，過去半年內，小米SU7累計銷量達9.8萬輛，而特斯拉Model 3的同期累計銷量為10.3萬輛，差距已經很小。特斯拉Model Y所在的市場容量更大，Model Y是近半年來全品類SUV銷冠，大陸國內市場累計銷量達25.2萬輛，這也引來了多家自主品牌發佈新品搶攻，並成為了下半年車圈的一個熱門梗，即「六大門派圍攻光明頂」，即小鵬G6、智己LS6、極氪7X、樂道L60、智界R7、阿維塔07對戰Model Y，但從目前的銷量來看，都無法真正威脅到Model Y的銷冠位置。小米YU7能否再現小米SU7的爆款現象成功圍剿Model Y，這也是業內當下關心的熱門話題。

業內對於小米SUV的猜測不斷，尤其是對於價格方面，從15萬元到30萬元的價位猜測均存在，不過對於相關傳言，小米方面均未回應。

小米在SUV上的佈局早有準備。早在4月18日的抖音直播中，雷軍曾回答網友提問（會不會做SUV），當時他表示，這個問題回答不了，需要保密。

4月20日，在中國互聯網30周年發展座談會上，周鴻禕向雷軍提問：小米SU7這麼火，是不是可以送他一部體驗一下？雷軍則給出一個高情商回復：自己仔細研究了周鴻禕的選車標準，不會開車只坐後座，小米SU7是給追求駕駛樂趣的用戶設計的，不適合他，等小米做SUV版時再給他推薦。

小米 SUV 特斯拉

上一則

微策略連五周買比特幣 上周再砸21億美元毫不手軟

延伸閱讀

駁回特斯拉付500億薪酬案 馬斯克轟法官

駁回特斯拉付500億薪酬案 馬斯克轟法官
特斯拉股價再刷一年新高 自駕計程車利多釋出

特斯拉股價再刷一年新高 自駕計程車利多釋出
華爾街日報：特斯拉一點都不環保 是加州第二大汙染源

華爾街日報：特斯拉一點都不環保 是加州第二大汙染源
需求下滑？特斯拉通知Cybertruck產線工人「未來3天不用上班」

需求下滑？特斯拉通知Cybertruck產線工人「未來3天不用上班」

熱門新聞

最新報告指出，今年來在拍賣會上售出的稀有威士忌銷售額銳減。（美聯社）

泡沫恐已破裂…全球珍稀威士忌銷售額下滑 高級酒類市場需求減少

2024-12-08 07:04
AppLoving持有10%股權的共同創辦人Adam Foroughi身價高達137億美元。（取材自applovin.com）

這檔飆股今年漲幅四倍於NVIDIA 創辦人身價超過林百里

2024-12-04 11:06
美國對中國大陸的新一輪晶片出口禁令豁免了DRAM大廠長鑫存儲等公司，傳是因為受到日本反對。 路透

美最新晶片出口禁令 為何未納入中國半導體巨頭？

2024-12-06 14:26
盛寶銀行分析師預測，輝達（Nvidia）明年股價仍可能大漲，市值將翻增至蘋果的兩倍。路透

盛寶銀行預測：Nvidia明年將突破250美元 市值是蘋果的2倍

2024-12-04 12:15
總統當選人川普。（美聯社）

跌破眼鏡 川普勝選滿月恐山雨欲來 這些資產價格走勢出乎意料

2024-12-06 06:25
全球最大避險基金變更科技股布局 出售輝達(Nvidia)買入美超微及Palantir等股票。(路透)

橋水基金調整科技股布局 賣Nvidia 敲進美超微及Palantir

2024-12-07 13:12

超人氣

更多 >
南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪

南加豪宅深夜暴力搶劫 華人開槍反擊 嫌犯1死3認罪
高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下

高空活春宮 女蹲駕駛艙門口「離譜行為」全被錄下
川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟

川普將禁來美生育旅遊 移交團隊已準備面對訴訟
坐完月子了？ 張柏芝神隱一年終於現身 被爆生第4胎

坐完月子了？ 張柏芝神隱一年終於現身 被爆生第4胎
甩開一整年霉運 4星座「鴻運當頭」矛盾誤解都解開

甩開一整年霉運 4星座「鴻運當頭」矛盾誤解都解開