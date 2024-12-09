小米官宣SUV命名「小米YU7」 明年6月上市

小米YU7 SUV新車，預計明年6月、7月正式上市。（取自小米微博）

外界期待的小米 首款SUV 車型終於揭開神秘面紗。據小米汽車微博，小米YU7 SUV新車，預計明年6月、7月正式上市。

據工信部官網9日披露的企業申報車型公示詳情，小米新款SUV車型正式曝光。產品型號為XMA6500LBEVA1，名稱為純電動多用途乘用車，生產地址為北京市北京經濟技術開發區環景路21號院。

申報資訊顯示，車長4999mm，寬1996mm，高1600mm，軸距為3米，最高時速253公里。

有業內人士分析，小米SU7對標特斯拉 Model 3，預計小米第二款車YU7將對標特斯拉Model Y。公開資料顯示，過去半年內，小米SU7累計銷量達9.8萬輛，而特斯拉Model 3的同期累計銷量為10.3萬輛，差距已經很小。特斯拉Model Y所在的市場容量更大，Model Y是近半年來全品類SUV銷冠，大陸國內市場累計銷量達25.2萬輛，這也引來了多家自主品牌發佈新品搶攻，並成為了下半年車圈的一個熱門梗，即「六大門派圍攻光明頂」，即小鵬G6、智己LS6、極氪7X、樂道L60、智界R7、阿維塔07對戰Model Y，但從目前的銷量來看，都無法真正威脅到Model Y的銷冠位置。小米YU7能否再現小米SU7的爆款現象成功圍剿Model Y，這也是業內當下關心的熱門話題。

業內對於小米SUV的猜測不斷，尤其是對於價格方面，從15萬元到30萬元的價位猜測均存在，不過對於相關傳言，小米方面均未回應。

小米在SUV上的佈局早有準備。早在4月18日的抖音直播中，雷軍曾回答網友提問（會不會做SUV），當時他表示，這個問題回答不了，需要保密。

4月20日，在中國互聯網30周年發展座談會上，周鴻禕向雷軍提問：小米SU7這麼火，是不是可以送他一部體驗一下？雷軍則給出一個高情商回復：自己仔細研究了周鴻禕的選車標準，不會開車只坐後座，小米SU7是給追求駕駛樂趣的用戶設計的，不適合他，等小米做SUV版時再給他推薦。