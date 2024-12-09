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中國反壟斷調查導致Nvidia重挫 美股早盤漲跌互見

編譯陳苓／綜合外電
美股9日早盤走勢陷入整理。路透
美股9日早盤走勢陷入整理。路透

地緣政治風險驟升，削弱中國貨幣政策轉向引發的樂觀情緒，美股9日早盤走勢陷入整理，四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤上揚0.17%，史坦普500指數跌0.1%，那斯達克指數跌0.1%，費城半導體指數跌1%；台積電ADR跌1%。

中國承諾明年要擁抱「適度寬鬆」的貨幣政策，激勵美國掛牌的陸企阿里巴巴、拚多多控股均大漲7%以上。

但北京就輝達（Nvidia）2020年收購邁絡思（Mellanox）一事，展開反壟斷調查，傷害市場情緒。輝達重挫2.9%。

瑞士隆奧（Lombard Odier）資產管理公司主管伊爾波說，金融市場設法在中國利多、以及地緣政治發展的利空之間，取得微妙平衡。

敘利亞阿薩德政權垮台，中東情勢更加動盪，帶動油金價格雙漲。另外，南韓政治僵局加深，反對黨再次推動彈劾總統尹錫悅，韓股重挫、韓元貶至2009年來新低。

市場也聚焦周三（11日）出爐的消費者物價指數（CPI）報告，可能會決定聯準會（Fed）本月17、18日會議上，能否再次降息。

Workday和阿波羅資產管理公司（Apollo Global Management），分別飆升8%、4%，主要是將獲納史坦普500指數。

輝達 史坦普500 貨幣

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