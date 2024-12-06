就業報告無礙降息 史指那指再創新高 連續3周上揚

11月就業數據略優於預期，但還沒有嚴重到阻止聯準會本月再次降息的程度，史坦普500指數和那斯達克綜合指數升至新高。路透

11月就業數據略優於預期，但還沒有嚴重到阻止聯準會 本月再次降息 的程度，史坦普500指數和那斯達克綜合指數升至新高。

史指上漲15.16點或0.25%至6090.27點。受特斯拉、Meta Platforms和亞馬遜漲勢提振，以科技股為主的那指上漲159.01點或0.81%至1萬9859.77點。兩個指數在盤中和收盤均創下歷史新高。道瓊工業指數下跌123.19點或0.28%收4萬4642.52點。

史指和那指也是連續第3周上漲，分別上漲0.96%和3.34%。道指同期下跌0.6%。

11月勞工報告顯示，上個月非農就業人數增加了22.7萬人，高於《道瓊》預估的21.4萬人，較10月上修後的3.6萬人大幅增加。失業率一如預期微升至4.2%。

根據芝加哥商品交易所集團(CME)的FedWatch工具，在不太熱、不太冷的失業數據公布後，聯邦基金期貨交易數據顯示兩周內再次降息的可能性為85%。

Catalyst Funds投資組合經理人歐尼爾表示：「勞動市場並不疲軟，但肯定正在疲軟，這比其他任何事情都讓交易者對即將降息25個基點更有信心。」

他表示：「這個數據並不轟動，但從經濟角度來看，表現相當穩健，但勞動力方面的疲軟足以為聯準會降息提供充足的空間。」

鑑於美國經濟持續強勁，聯準會主席鮑爾先前曾表示，政策制訂者無需「急於降低利率」。

美國商銀表示，今年黑色星期五 購物季，消費者顯著轉向線上購物。

經濟學家巴夫(Aditya Bhave)在最新報告中寫道：「截至11月30日的一周，線上零售支出相對於2023年黑色星期五後一天結束的一周增加了7.9%。」「但實體零售下降了0.3%，即使幾乎所有支出類別都有所增長。」

他補充指出，需要注意的是，2024年的感恩節比2023年晚了5天，這意味著購物強度可能部分歸因於消費者在較短的假期購物季中支出更多。

美國商銀12月消費者調查顯示，消費者購買新車的預期仍然很高。

分析師奧姆斯(Robert Ohmes)在最新報告中寫道：「未來12個月的新車支出預期維持較上個月較高的水平，43%的受訪者預計購買，而去年的比率為41%。」該行每月對約1000名美國受訪者進行支出預期調查。

購買新家電的計劃略有上升，而購買新房的計劃從上個月的21%下降至12月的19%。

匯豐銀行(HSBC)表示，史指預計將在2025年上漲更多。

該投行表示，預計大盤指數到明年年底將觸及6700點，相當於較5日收盤價上漲10%以上。該指數今年來已上漲超過27%。

分析師伊努以(Nicole Inui)對客戶表示：「雖然今年股市上漲是獲利成長和估值重估的結合，但預計明年的股市回報將集中在獲利成長，因為估值更加捉襟見肘。」「總體來說，考慮到美國經濟放緩但仍具韌性以及獲利率有所擴張，預計獲利將成長9%。」

她也表示，預計美國經濟明年將放緩，但隨著通膨緩解，仍將保持韌性。預測這將使聯準會能夠再降息125個基點。

一個特殊類股可能被炒作利用：電子遊戲。VanEck電玩遊戲和電競ETF (ESPO)再次走高，創紀錄地連續14個交易日上漲。ESPO在5日觸及盤中高點後，收盤創下新的歷史收盤高點。ESPO過去3個月上漲了30%，而那指100指數同期則上漲了17%。

在該類股中，Roblox等公司表現強勁，該公司本周上漲16.29%，連續7個交易日上漲。Unity Software本周上漲16.52%，連續6天上揚。AppLovin本周上漲19.57%，今年來上漲935.33%；該股自2021年4月首次公開發行以來，每股交易價格首次超過400元。

除了泡沫訊號之外，ESPO的相對強勢指標(RSI)還創下歷史新高，略低於84。RSI高於70被視為超買，代表即將拉回。