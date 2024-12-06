蘇姿丰列金融時報年度最具影響力女性 蔡英文撰文介紹

超微（AMD）創辦人暨執行長蘇姿丰。（路透）

英國「金融時報」今天公布2024年25位最具影響力女性名單，美國人工智慧（AI）晶片大廠超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰 入選，由台灣前總統蔡英文 撰文介紹她的成就。其他上榜人包括歌手泰勒絲 與歐盟執委會主席范德賴恩等人。

「金融時報」（Financial Times）邀請蔡英文撰寫介紹詞，她在文中提到，蘇姿丰是一名開拓者，在台灣開啟人生旅程，3歲隨家人移居美國，並於24歲取得麻省理工學院（MIT）電機工程博士學位。

蔡英文寫道，蘇姿丰是最早研究「絕緣層上覆矽」（SOI）技術的人之一；自此之後，她為半導體新技術作出關鍵貢獻，這些技術帶來新的產業標準，從德州儀器（Texas Instruments）半導體製程及設備中心、國際商業機器公司（IBM）新興產品部，乃至飛思卡爾半導體（Freescale Semiconductor）紛紛跟進。

此外，蔡英文還指出，蘇姿丰打破了玻璃天花板，成為總部位於矽谷的超微首位女性執行長，更打破該行業中的刻板印象。

蔡英文提及，蘇姿丰曾獲電機及電子工程師學會（IEEE）授予半導體產業最高榮譽「羅伯特．諾伊斯獎章（Robert N. Noyce Medal）」，並倡導科學、科技、工程和數學（STEM）產業的多元、平等和包容。

蔡英文指出，蘇姿丰是一個榜樣，也是毅力和力量的典範，激勵我們所有人。

2021年，蔡英文也曾入選「金融時報」年度25位最具影響力女性名單，當時是由前英國廣播公司（BBC）中國新聞主編葛瑞西（Carrie Gracie）撰寫介紹詞。

除了蘇姿丰、美國歌手泰勒絲（Taylor Swift）和歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen），今年其他入選的女性還有：

●時尚品牌Chloé創意總監卡瑪里（Chemena Kamali）

●愛爾蘭作家莎莉．魯尼（Sally Rooney）

●美國演員艾瑪史東（Emma Stone）

●巴勒斯坦裔智利歌手伊莉安娜（Elyanna）

●英國歌手酷娃恰莉（Charli XCX）

●英國首位獲米其林星級的黑人女性主廚巴卡雷（Adejoké Bakare）

●歐盟執委會歐洲適應數位時代執行副主席兼主管競爭政策的執委維斯塔哲（Margrethe Vestager）

●英國財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）

●美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）

●拉丁美洲最大數位銀行Nubank共同創辦人鍾蓋拉（Cristina Junqueira）

●史丹佛大學（Stanford University）人本人工智慧研究中心（HAI）共同院長李飛飛（Fei-Fei Li）

●墨西哥首位女性總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）

●歐洲中央銀行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）

●倫敦證券交易所（London Stock Exchange）執行長霍格特（Julia Hoggett）

●Google及其母公司Alphabet總裁暨投資長波拉特（Ruth Porat）

●印度作家兼社會運動人士羅伊（Arundhati Roy）

●拍攝加薩紀錄片的巴勒斯坦記者奧達（Bisan Owda）

●法國性暴力倖存者吉賽爾．畢立可（Gisèle Pelicot）

●俄羅斯流亡反對派人士尤莉雅（Yulia Navalnaya）

●美國體操天后拜爾絲（Simone Biles）

●世界最難超馬巴克利馬拉松（Barkley Marathons）首位女性完賽者英國跑者巴里斯（Jasmin Paris）

●巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）。