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川普行情何時熄火？多頭分析師：4警訊預示美股這時候轉跌

編譯湯淑君／綜合外電
最近美國股市牛氣沖天，主要指數迭創新高。分析師警告，已有四個指標閃爍短線市況過熱的警訊，最快可能在明年1月回跌。美聯社
最近美國股市牛氣沖天，主要指數迭創新高。分析師警告，已有四個指標閃爍短線市況過熱的警訊，最快可能在明年1月回跌。美聯社

美股主要指數近來迭創新高，大盤一拉回就觸動逢低承接買盤，即使南韓驚傳短命戒嚴、法國政府在不信任投票中垮台，也沒能稍挫美股漲勢。但今年來一直看漲後市的分析師警告，已有四個指標閃爍市況過熱的警訊，大盤最快可能在明年1月回檔。

最近美股牛氣沖天，主要反映投資人預期，美國總統當選人的減稅和鬆綁監管計畫有利美股繼續攻堅。

不過，川普在社群平台Truth Social上表示，大型科技股已狂放不羈多年，此話似乎預告「川普2.0」會繼續對濫用市場壟斷勢力的科技巨頭窮追猛打。追蹤期貨價格的芝商所FedWatch網站顯示，聯準會（Fed）1月可能按兵不動，若是如此，可能觸動一波失望性賣壓。

就連今年一直看多的股市老手、Yardeni Research創辦人雅德尼也警告，美股短線已「超買」，投資人樂觀過度，可能給明年初股價回跌埋下伏筆。

雅德尼今年來一直調高對史坦普500指數的年終落點預測，起初估在5,400點，但6月中旬被超越；他在7月10日把目標價位調高至5,800點，11月總統大選次日又被突破；現在他又把目標價上調至6,100點，理由是Fed偏鴿和川普2.0，使他持續看好美國經濟和美股展望。

話雖如此，雅德尼認為，現在美股牛氣沖天，「勇往前衝的多頭或許太多了」。他並提到，比特幣日前一度漲破10萬美元大關，選後漲幅擴大到44%左右，就是市場樂觀過度的例證。他指出，下列四種反向指標已顯示市況由多轉空的訊號：

一、Investors Intelligence「牛熊比」指標，已從10月中的2.3勁升，上周升抵3.9。看多美股後市的百分比多達62.9%，位於歷史高點附近。

二、史坦普500指數目前價位比200日移動均值高出11.2%，顯示市場或許已「超買」。金融股尤其顯得高估。

三、經濟研究聯合會（Conference Board）11月消費者信心調查顯示，56.4%的消費者預期美股未來一年看漲。這個比率創下新高紀錄，比2000年達康泡沫爆破前夕的信心水準還要樂觀。

四、外國私人投資者買進美股總額的三個月移動均值，在9月升抵空前新高水準。雅德尼指出，過往經驗顯示，外國投資人通常抓不準進場買美股的時點，往往在頭部形成時追高。

雅德尼認為，以上跡象顯示，美股可能在明年1月拉回，但「或許是因為投資組合在新年初、而非今年底重平衡所致，為的是把可觀的資本利得稅延後」。

他預期，即使明年初美股賣壓湧現，「應該也持續不了多久」，而且可視為「逢低買進機會」。他把2025年史坦普500指數年底目標價估為7,000點。

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