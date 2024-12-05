我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新監控影像：槍殺聯合健保CEO兇嫌搭紐約F線地鐵

明年計畫申領社安金？避免犯這4個錯誤

日銀鴿派官員未排除12月升息的可能性 日圓走揚

編譯陳律安／綜合外電
日本銀行（央行）立場屬鴿派的決策官員中村豐明5日表示，不排除在12月升息的可能性。（美聯社）
日本銀行（央行）立場屬鴿派的決策官員中村豐明5日表示，不排除在12月升息的可能性。（美聯社）

日本銀行（央行）立場屬鴿派的決策官員中村豐明5日表示，12月利率決策將「取決於經濟數據」，未完全排除日銀12月升息的可能性，帶動日圓兌美元5日盤中升值0.3%。

中村豐明5日說，「我曾說過，我不反對升息」，「但這個決策必須取決於數據，也要符合經濟情勢的改善幅度」，在12月會議之前，「將有各種數據出爐」，例如日銀的每季短觀報告。

中村豐明的這番言論被市場解讀為日銀還沒完全排本月升息的可能性，激勵日圓兌美元5日盤中升值近0.3%至150.21日圓。

中村豐明表示，「我們正處於必須根據經濟復甦進程，審慎調整貨幣寬鬆程度的階段」，「我不確定工資是否會繼續成長」，「我個人對工資成長的續航力沒信心」，因為在人口下滑、中小企業的資本支出減緩之際，需求不振，「我認為從2025年度起，年通膨率可能不到2%」。

他說，經濟需要結構性變革，才能讓經濟走向日銀的目標，也就是物價漲幅持續維持在2%，而這「需要一點時間」。

交易員目前預估，日銀在19日決策會議升息的機率為36%，低於上周末的66%。在10月接受彭博資訊調查的經濟學家當中，逾半數預期日銀12月會升息，近30%認為日銀會在明年1月採取行動。

從日銀7月升息以來，總裁植田和男不斷強調若經濟和物價發展符合該央行預測，準備好要升息，上周接受媒體訪問時也說，由於經濟數據走向大致符合日銀預期，再次升息的時機「近了」。

升息 央行 利率

上一則

網路券商羅賓漢明年將進軍亞洲 區域總部設在新加坡

延伸閱讀

金兌錫等致信州長 籲保障家庭護理員工資

金兌錫等致信州長 籲保障家庭護理員工資
Fed 三官員暗示本月降息 市場對日銀升息預期升

Fed 三官員暗示本月降息 市場對日銀升息預期升
日銀可能1年內3度升息 35年來首見

日銀可能1年內3度升息 35年來首見
日銀總裁談升息…經濟數據朝預測發展 薪資趨勢是關鍵

日銀總裁談升息…經濟數據朝預測發展 薪資趨勢是關鍵

熱門新聞

洛克菲勒在寫給兒子的信中說道，「沒什麼事情比為了賺錢而賺錢的事情更可悲了。」他認為賺錢的目的，是為了能用財富改善家人的生活，並回饋社會，而非只為了累積錢財。示意圖。(取材自pexels@pixabay)

「別被金錢奴役」洛克菲勒教兒子 如何讓錢財服務你

2024-12-01 12:30
隨著科技公司和各地公用事業砸錢打造AI基建，日本線纜製造商Fujikura成為標準的「鋤與鏟」投資題材。路透

今年飆漲400% AI讓這間139歲的公司股價一飛衝天

2024-11-25 13:06
華為日前發布新一代高端旗艦手機Mate 70系列，但並未提供任何晶片規格的數據或製程。調研機構TechInsights 29日發布最新報告認為， Mate 70系列銷量將不及Mate 60系列，預計只有300萬支。（圖／截取自華為官網）

華為Mate 70系列被看衰：麒麟晶片影響競爭力

2024-11-29 13:01
投資專家說，美股轉跌，美債更具吸引力。 （美聯社）

現在才進場買美債 會不會太晚？

2024-11-28 08:10
AppLoving持有10%股權的共同創辦人Adam Foroughi身價高達137億美元。（取材自applovin.com）

這檔飆股今年漲幅四倍於NVIDIA 創辦人身價超過林百里

2024-12-04 11:06
前NFL球員格隆考夫斯基。(路透)

巴菲特投資法最佳例證：前NFL球員買的蘋果股票 成了他最佳投資

2024-11-29 02:50

超人氣

更多 >
三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中

三口之家媽媽每周上好市多採買 這八項都在補貨清單中
12星座2025年運勢排行 雙子開拓新視野、他家庭事業兩得意

12星座2025年運勢排行 雙子開拓新視野、他家庭事業兩得意
聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行

聯合健保CEO遭槍殺細節曝光 洛克菲勒點燈照常舉行
湯普森一家住明州150萬豪宅 妻：有人在威脅他

湯普森一家住明州150萬豪宅 妻：有人在威脅他
聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安

聯合健保執行長遇害 華人員工震驚不安