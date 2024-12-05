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網路券商羅賓漢明年將進軍亞洲 區域總部設在新加坡

編譯魏紹揆／綜合外電
美國線上券商羅賓漢公司（Robinhood Markets）明年將進軍亞洲，並將區域總部設在新加坡。（美聯社）
美國線上券商羅賓漢公司（Robinhood Markets）明年將進軍亞洲，並將區域總部設在新加坡。（美聯社）

繼今年插旗英國之後，美國線上券商羅賓漢公司（Robinhood Markets）明年將進軍亞洲，並將區域總部設在新加坡

羅賓漢執行長特涅夫（Vlad Tenev）4日在紐約舉辦的投資人日活動上說:「我們計劃儘早為亞洲客戶提供服務。」

在過去一年裡，羅賓漢一直尋求在國際市場擴張，因為這位金融科技巨人亟欲找尋美國本土市場以外的成長，而美國市場的交易活動在經歷新冠疫情觸發的榮景後已經降溫。

花旗集團（Citigroup）分析師艾倫在報告中說，展望未來，羅賓漢「已獲准擴大在英國的產品供應，並宣布計畫在新加坡設立亞太辦公室，並取得該地區的經紀牌照」。總部位於美國加州門洛公園市的羅賓漢，在英國僅提供部分而非全部的服務。

在羅賓漢的跨足亞洲之際，中國大陸的老虎證券與富途控股等競爭對手也在進軍國際，這些大陸券商在經歷政府的監管打壓後，正持續從本國市場轉進國際，將使這個已因成本上升而苦苦掙扎的產業面臨更劇烈的競爭。

受惠於全球財富中心的地位、穩定的法治以及有效率的政府，新加坡已經成為這些線上券商的首選市場。

特內夫涅說，在連結今年美國總統大選產品成功的基礎上，這家零售券商將擴大其連結特定事件的合約產品，甚至可能連結運動競賽。

羅賓漢股價4日在紐約股市走升逾3.5%，該股今年來的漲幅已超過兩倍。

羅賓漢 新加坡 美國總統大選

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