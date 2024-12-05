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怎麼回事？問到這些名字 ChatGPT拒答還罷工

中央社舊金山5日綜合外電報導
（路透）
（路透）

美國科技公司OpenAI旗下生成式人工智慧聊天機器人ChatGPT的使用者近日發現一個有趣現象，ChatGPT拒答與David Mayer等名字有關的問題，且還會因此而立刻停止運作。

科技新聞網站TechCrunch報導，儘管陰謀論隨即不脛而走，不過原因卻很一般。

報導指出，David Mayer這個名字會讓ChatGPT中毒的說法於上周末開始流傳，越來越多人嘗試用該名字來耍弄ChatGPT，想讓它接受David Mayer確實存在。但所有這樣的嘗試毫無意外地都只會讓它無法回應或是停擺。

如果ChatGPT終於講出什麼來，那也只是「我無法做出回應」（I'm unable to produce a response）的訊息而已。

除了David Mayer之外，Brian Hood、Jonathan Turley、Jonathan Zittrain、David Faber和Guido Scorza等名字也會讓ChatGPT語塞。

ChatGPT用戶發現一項可能線索，就是這些名字可查到公眾人物或半公眾人物，他們可能比較希望不要被搜尋引擎或人工智慧模型找到。

例如胡德（Brian Hood）這個案例就很具代表性，這位澳洲墨爾本赫本郡（Hepburn Shire）的首長曾指控ChatGPT，將他錯誤描述成犯罪人士。

胡德去年4月表示，若OpenAI不更正ChatGPT所提供有關他因行賄入獄的不實資訊，將對OpenAI提告。

有民眾告訴胡德，ChatGPT內容誤將他列為2000年代初期澳洲儲備銀行（Reserve Bank of Australia）子公司一樁外國賄賂醜聞的犯案者，他開始擔心自己聲譽會受到影響。

當時胡德的代表律師說，胡德確實曾任職於澳洲儲備銀行的子公司澳大利亞印鈔公司（Note Printing Australia），但其實是他向當局舉報公司為贏得印鈔合約向國外官員行賄，並且他從未被起訴。

其他人像費伯（David Faber）是長年任職美國媒體CNBC的記者；杜利（Jonathan Turley）則為律師和美國福斯新聞頻道（Fox News）評論員。

齊特林（Jonathan Zittrain）更是主張「被遺忘權」（right to be forgotten）的法律專家；斯科薩（Guido Scorza）則為義大利資料保護局（Data Protection Authority）委員會成員。

名單上的人未必從事相同行業，但顯然他們每一個人可能都曾經基於某些原因，正式提出必須對跟他們有關的網路資訊進行一定程度限制。

那麼問題又回到David Mayer了，根本無法找到叫這個名字的律師、記者、巿長或顯有名氣人士。

英國「獨立報」（Independent）報導，有些用戶猜測，ChatGPT語塞原因可能跟歐洲銀行業王朝「羅斯柴爾德家族」（The Rothschild）繼承人戴維．梅爾．羅斯柴爾德（David Mayer de Rothschild）有關。

報導指出，他可能根據「歐盟通用資料保護規則」（European Union General Data Protection Regulation）提出過相關要求。

歐盟通用資料保護規則允許民眾要求谷歌（Google）等科技公司，從網路上移除他們的姓名和資訊。

ChatGPT 澳洲 OpenAI

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