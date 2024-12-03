史指那指再創新高 道指連跌2天

史坦普500指數小幅走高，再度創下收盤紀錄。路透

史坦普500指數小幅走高，再度創下收盤紀錄。

史指上漲2.73點或0.05%收6049.88點。那斯達克指數上漲76.96點或0.4%收1萬9480.91點，也再創新高；蘋果升至52周新高。史指和以科技股為主的那指均創下新的收盤紀錄。道瓊工業指數表現不佳，下跌76.47點或0.17%收4萬4705.53點。

U.S. Bank Wealth Management首席股票策略師桑德文(Terry Sandven)表示，「在6日就業報告公布之前，美股 今天呈現橫盤走勢，這可能會讓人們了解聯準會在12月17日和18日的FOMC會議後可能採取的行動。」「總而言之，我們認為美股有很多值得看好的地方，即使擔憂之牆即將出現。」

他補充說：「通膨、利率和獲利都支持風險偏好，而人工智慧(AI)等技術進步繼續擴大市場，同時推高股市。」

自美國總統大選以來，股指一直在強勁上漲。自11月5日投票以來，史指已上漲4.6%，那指上漲約5.7%，道指上漲了5.9%。

馬洪尼資產管理公司執行長馬洪尼(Ken Mahoney)表示：「在選出新總統後股市上漲10%以上時，12月的股市從未下跌過。」

但他警告，這並不意味著12月股市會飆升，因為11月是一年中最好的月份。11月最後一個交易日，道指和史指均創盤中和收盤新高，引領這兩個指數創下2024年以來最好的單月表現。道指上揚7.5%，史指上漲5.7%。

他補充道：「但對股票的需求仍然足夠，因為我確實認為選後會有相當數量的資金出現。」

3日公布的經濟數據顯示，10月職缺數量高於9月。上個月職缺總數達774萬個，超過《道瓊》預估的750萬個。

這是本周預計發布的一系列數據中的第一個，這些數據可以讓人們深入了解勞動市場的實力。重點數據將是6日的11月就業報告。

該數據在12月17至18日聯準會政策會議之前發布。根據CME的FedWatch工具，聯邦基金期貨目前定價聯準會降息的可能性約為72%。

自從總統當選人川普上個月贏得第二個任期以來，股市已升至新高。展望未來，德意志銀行認為對消費者影響更大的產業將會被看好。

該行在最新報告中寫道，「自大選以來，與金融、能源和工業領域的樂觀情緒形成鮮明對比的是，科技業的領導地位有所削弱。但隨著第一波樂觀情緒消退，消費領域出現機會，特別是在歐洲，如果殖利率 繼續出現戰術性回調，對殖利率敏感的公用事業和房地產也將出現機會。」

該行補充說，美股繼續表現出強勁的上漲走勢。

Loop Capital重申百思買的買入評級，理由是網購星期一的價格比去年更具競爭力。

總經理丘昆巴(Anthony Chukumba)在給客戶的信中寫道：「百思買和亞馬遜 之間的網購星期一平均價格差距比去年略有縮小，一籃子價格差距縮小得更多。」

他也指出，百思買的價格與亞馬遜等一些競爭對手相當。並表示，百思買的實體店也「比亞馬遜提供顯著的優勢，特別是對於『最後一刻』的購物者來說」。由於感恩節和聖誕節之間的時間段與去年相比較短，今年最後一刻的消費者基礎應該會很大。

高盛首席美股分析師柯斯汀(David Kostin)表示，獲利成長將在未來幾個月推動股市。

他的目標是2025年底史指達到6500點，並預測明年獲利成長約11%，2026年獲利成長7%左右。

他指出：「考慮未來的市場，根據我們的分析，重點將是獲利成長。」「七巨頭與市場其他產品之間的相對獲利成長差距正在急劇縮小。」

Vanguard的401(K)註冊數據顯示，2024年大企業的招聘速度有所放緩。

Vanguard投資分析師帕庫拉(David Pakula)在報告中表示：「員工超過250人的公司，雇用率一直呈下降趨勢，從4月的2.1%降至10月的1.6%。」

該數據反映了職位空缺和勞動力流動率調查(JOLTS)的招聘部分，該部分全年也有所下降。不過，Vanguard認為2025年招募率不會進一步惡化。