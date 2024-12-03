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氣候變遷致風暴異常嚴重 再保險業者：災損遠超均值

中央社柏林3日綜合外電報導
據全球最大再保險業者慕尼黑再保險集團（Munich Re Group），今年熱帶氣旋季節期間，異乎尋常的嚴重風暴造成災損程度遠遠超過過去十年平均程度。路透
據全球最大再保險業者慕尼黑再保險集團（Munich Re Group），今年熱帶氣旋季節期間，異乎尋常的嚴重風暴造成災損程度遠遠超過過去十年平均程度。路透

據全球最大再保險業者慕尼黑再保險集團，今年熱帶氣旋季節期間，異乎尋常的嚴重風暴造成災損程度遠遠超過過去十年平均程度。

法新社報導，慕尼黑再保險集團（Munich Re Group）昨天公布報告指出，大西洋地區的颶風和太平洋地區的颱風一共造成1330億美元災損。

上述估計的災損程度堪稱過去十年數一數二高，僅2017年暴風季期間的災損更高於此。

慕尼黑再保險集團表示，今年災損程度顯著高於過去十年均值的892億美元，更遠高於過去30年均值的626億美元。

報告指出：「極高的海平面溫度推升風暴強度，再一次赤裸裸提醒我們氣候變遷帶來的衝擊。」

其中，北美高達1100億美元的巨大災損更是遠遠高於十年均值的676億美元。

今年大西洋區一共形成11個颶風，高出平均值的6.4個。

6、7月間橫掃加勒比海的颶風貝羅（Hurricane Beryl）是最早達到強度最高的第5級（Category 5）颶風。

接下來，美國東南部於大約兩週期間接連遭到颶風海倫（Hurricane Helene）、颶風米爾頓（Hurricane Milton）侵襲。

截至目前，今年颱風季颱風總數略低於平均值，但是220億美元災損程度略高於十年均值。

慕尼黑再保險集團表示，從聖嬰現象過渡到反聖嬰現象過程較預期更緩慢，意味大西洋有利颶風生成的條件「較不明顯」。

此外，撒哈拉沙漠的沙塵可能對「風暴的形成發生抑制作用」。

不過氣候變遷導致海水溫度上升則已對風暴和降雨強度造成「明顯影響」。

颶風 保險 氣候變遷

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