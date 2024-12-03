南韓戒嚴令不確定性擊沉韓元 也牽動全球經濟前景

在南韓國會通過撤銷戒嚴令的決議案後，戒嚴部隊撤出南韓國會大樓。(歐新社)

南韓 總統尹錫悅宣布戒嚴令、國會表決要求撤回後，目前局勢依然不明朗，重創韓元兌美元匯價，大貶2.7%至2009年來最低，南韓企業在外國掛牌的股票也重挫。

尹錫悅在電視緊急演說，緊急宣告戒嚴令，為1979年來首度實施戒嚴，引發南韓社會與國際市場譁然，就連自家執政黨也不挺，與在野黨領袖一同強力譴責。國會議員隨後進入國會議員緊急召開全體會議，表決通過要求解除戒嚴令，國會議長表示，戒嚴部隊已撤出國會大樓。尹錫悅的戒嚴令似乎主要是國內政治情勢引發，而非與北韓 關係的壓力。

在全球金融市場晚間交投清淡之際，這枚「震撼彈」立刻擊沉韓元，韓元兌美元一度重貶2.7%至1,444.09韓元兌1美元，為2009年3月以來最低，在財政部表示將注入「無限流動性」到市場後，韓元貶幅一度收斂，但之後又回落，貶1.7%至1,430.21韓元。三星電子在倫敦掛牌的股票暴跌7.5%。

然而，目前局勢仍不明朗，雖然南韓憲法第77條表示，在多數國會議要求下，總統必須撤銷戒嚴宣告，但憲法第89條也言明，撤銷也須經過內閣審查。

問題在於接下來會怎樣，尹錫悅可能接受國會的表決結果，回到穩定治理，但南韓1987年才擺脫威權統治，因此也可能出現更糟的結果。

不管如何，尹錫悅宣布戒嚴令，已為這個全球第12大經濟體的前景增添諸多不確定性，也將牽動全球經濟，因為南韓是全球電子供應鏈的關鍵環節，出口的產品也很多元。

南韓央行 5日上午將召開緊急市場因應會議，確認戒嚴令對市場的影響，並討論必要的回應措施，該央行貨幣決策委員會同日也將緊急開會，討論目前局勢與穩定市場的措施。