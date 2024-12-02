沿續11月漲勢 史指那指12月首日同創新高

史坦普500指數和那斯達克指數在12月第一個交易日創下新高紀錄。(路透)

史坦普500指數和那斯達克指數在12月第一個交易日創下新高紀錄，因為這些指數在11月的大漲基礎繼續有優異表現。

史指上漲14.77點或0.24%收6047.15點。那指上漲185.78點或0.97%收1萬9403.95點。兩個指數盤中和收盤都創歷史新高。道瓊工業指數下跌128.65點或0.29%收4萬4782點；盤中一度突破4萬5,000點，這是上周數度挑戰的關鍵門檻。

Roth MKM將特斯拉 評級從中性調升至買入，股價上漲3.46%，該投行指稱執行長馬斯克與總統當選人川普 的密切關係是催化劑。人工智慧(AI)伺服器製造商美超微電腦(Super Micro Computer)飆升28.68%，因特別委員會「並未發現不當行為的證據」，並且該公司的財報「實際上是正確的」。與此同時，亞馬遜在網購星期一假期購物季開始之際上漲1.36%。

11月是道指和史指2024年表現最佳單月，兩者分別上漲7.5%和5.7%。大部分漲幅來自川普成為總統大選獲勝者後的選後行情。在縮短交易時間的29日，這兩個指數收盤均創下新高。

小型股也是11月的贏家，因為投資 人認為會受惠於川普潛在的減稅政策。羅素2000指數11月飆漲逾10%，也創下今年最大單月漲幅。

12月傳統上是股市表現良好的月份，但InfraCap創辦人兼執行長哈特非爾德(Jay Hatfield)認為，在年底前市場會繼續區間波動，「我認為會進一步走高，但不會火箭般走高。」他估計6200點會是史指年底的潛在目標值，較29日收盤價上揚不到3%，「我們已經消化了新親商政府帶來的好處，現在我們需要了解細節，不僅是推文，而是政策內容的細節。」

最新經濟數據顯示，美國11月製造業有所改善，但仍處於收縮狀態。6日上午將發布11月就業報告。

奧本海默預計，雖然持續接近歷史高點，但明年美股仍將接續目前的上漲趨勢。

首席投資策略師史托茲福斯(John Stoltzfus)在最新報告中寫道：「估值仍然是市場參與者的一個擔憂，股市處於當前水平，史指類股和許多其他指標顯示遠期本益比高於5年平均。」「話雖如此，經濟、企業和消費者全年展表出的韌性顯示，雖然可能出現催化劑，為空頭、懷疑論者和緊張的投資人提供在牛市中獲利了結的機會，但股價仍有更大上漲空間似乎是由基本面驅動，使其有可能進一步沿著眾所周知的擔憂之牆前進。」

他補充說，他對未來一年最看好的產業包括資訊科技、金融、通訊服務、工業和非必需消費品。

瑞銀表示，消費者對股市上漲的信心達到數十年來的最高水平，但這並不一定轉化為宏觀經濟。

該公司在最新報告中寫道：「假期季正如火如荼地進行，至少投資人的情緒似乎很樂觀。」「如果有什麼不同的話，那就是它引發了人們對市場出現泡沫的擔憂，最新的經濟諮商會消費者調查支持了這一說法。該調查顯示，人們對股價將上漲的信心達到37年來的最高點。實際泡沫的跡象在加密貨幣價格、史指期貨多頭部位以及槓桿ETF交易量中最為明顯。」

不過，瑞銀補充指出，即使金融市場存在泡沫，但經濟仍缺乏活力，特別是消費者和企業信心指標，「情緒指標正在上升，但目前的改善速度意味著至少要到2026年才能接近之前的峰值。雖然這不是市場泡沫的必要條件，但公眾對經濟的信心也沒有同樣樂觀。」

根據Canaccord Genuity的數據，12月股市的歷史漲幅代表了今年將以良好的表現結束。

分析師威爾契(Michael Welch)表示，在分析史指今年前11個月上漲20%以上的11個之前數據時，12月的表現與全年中位數相比略有改善。

他在最新報告中寫道，「漲勢催生力道。」「在上漲20%以上之後，12月表現的中位數提高了63個基點，達到1.96%，上揚機率由73.1%提高到78.6%。」