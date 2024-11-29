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日本長債殖利率高於中國 反映出這個趨勢

編譯廖玉玲／綜合外電
日本較長天期公債殖利率已高於中國同天期的債券殖利率，反映的是亞洲兩大經濟體的展望分歧日益擴大。 路透
日本較長天期公債殖利率已高於中國同天期的債券殖利率，反映的是亞洲兩大經濟體的展望分歧日益擴大。 路透

日本較長天期公債殖利率已高於中國同天期的債券殖利率，彭博資訊報導，這反映的是亞洲兩大經濟體的展望分歧日益擴大。

日本30年期公債殖利率本周攀抵2010年來最高水準，同天期的中國公債殖利率卻滑落到兩個月低點。日債殖利率比陸債的溢價水準，如今已達到將近20年來最大。

亞洲兩大經濟體的公債殖利率之所以出現如此反轉，主要是兩國的經濟走向截然不同。日本的長債殖利率不斷上揚，主要反映的是交易員認為日本通貨膨脹接下來將加速，且擔心日本可能擴大發債。在此同時，中國卻正和通貨緊縮搏鬥，加上可能面對更多美國懲罰性關稅。而北京當局推出的刺激政策卻仍未有效帶動經濟。

種種情勢發展讓投資人更加擔心，中國經濟面臨「日本化」危機。

中國30年期公債殖利率11月以來下滑了12個基點，29日報2.21%，10年期公債殖利率更是已跌破2%的關鍵水準。日本的30年期公債殖利率的最新報價則在2.26%左右。

法國興業銀行（Societe Generale）大中華區經濟學家林紫瓊（Michelle Lam）表示，川普的關稅風險，可能會帶動更多資本流入日本而非中國。

然而，中國目前的經濟狀況仍和日本1990年代所面臨的至少有些關鍵的差異。例如北京並未像日本祭出大規模購買債券這種非典型的刺激措施。儘管中國的長債殖利率低於日本公債，但中國較短期的債券殖利率仍遠高於日本。

渣打銀行中國宏觀戰略負責人劉潔（Becky Liu）認為，中日兩國公債殖利率的差距會繼續擴大，中國利率將繼續往下，而日本公債殖利率則可能受到日本央行有望升息的帶動而往上，「接下來將見到人民銀行更快、更深地調降利率，以反映川普第二任對中國的成長和通膨可能帶來的負面影響」。

殖利率 日本 債券

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