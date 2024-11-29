美對中晶片設備管制傳不嚴苛 美股早盤半導體類股齊揚

美國股市29日將於美東時間下午1時提早收盤。路透

美國年終購物季於今（29日）「黑色星期五」正式揭開序幕，受民眾消費情緒鼓舞，美股29日早盤四大指數齊揚。

道瓊工業指數早盤漲0.2%，或102點，史坦普500指數漲0.4%，那斯達克 指數也漲0.5%，費城半導體指數漲1.7%；台積電ADR開高走高，漲1.9%。輝達一度漲1.1%。

美國零售股因黑五 購物節帶動而揚升，沃爾瑪29日早盤漲0.43%，目標百貨漲1.2%，好市多漲0.7%。

由於日前一份彭博報導指出，拜登政府原先預計對銷往中國的半導體設備和人工智慧（AI）晶片 加諸的限制，不如預期嚴苛，美國半導體設備商科林研發（Lam Research）、科磊（ KLA Corp. ）和應用材料（Applied Materials）股價均大漲於2%。荷蘭晶片設備大廠ASML的ADR也漲1.44%。

此外，隨著比特幣價格持續攀升，握有最多比特幣的機構持有人微策略公司（MicroStrategy）早盤續漲5.8%。該公司今年漲幅已高達515%。

美國股市昨（28日）感恩節休市，29日「黑五」紐約證交所和那斯達克交易所將開盤，但將提早在美東時間下午1時提早收盤。

美股11月走向整體而言受月初大選結果牽動，目前月線看來將收紅。今日無重要經濟數據或企業財報公布，交易情況預期可能較為冷清。