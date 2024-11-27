感恩節前交易清淡 史指中止連7漲 Nvidia和戴爾拖累那指

美股交投清淡，投資人在11月大幅上漲後開始規避部分風險。路透

美股交投清淡，投資 人在11月大幅上漲後開始規避部分風險。

史坦普500指數下跌22.89點或0.38%至5998.74點，中止了連續7天漲勢。那斯達克指數下跌115.1點或0.6%收1萬9060.48點。道瓊工業指數下跌138.25點或0.31%收4萬4722.06點，在盤中上漲超過140點後出現逆轉。

交易員似乎開始從今年表現良好的大型科技股獲利了結，這可以解釋那指表現不佳的原因。2024年漲幅超過173%的輝達(Nvidia)下跌1.15%。Meta Platforms今年來雖上漲了64%，但仍下跌了0.76%。

在科技業的其他領域，戴爾和惠普在提供疲軟的獲利財測後，股價分別下跌12.23%和11.36%。

盤前發布最新個人消費支出(PCE)物價指數數據，這個聯準會 最青睞的通膨指標10月上漲0.2%，年率上漲2.3%，與《道瓊》調查的經濟學家預期一致。不包括食品和能源的所謂核心PCE指標較上月成長0.3%，與去年同期相比成長2.8%，也符合市場普遍預測。

Lazard Asset Management首席宏觀經濟策略師阿爾卡利(David Alcaly)表示：「今天的數據不應改變人們對通貨緊縮可能路徑的看法，無論道路多麼坎坷。」「但考慮到新關稅等通膨政策變化的可能性，許多觀察人士、可能包括聯準會的一些觀察人士，正在尋找理由對前景變得更加鷹派。」

美國本周交易時間縮短，28日感恩節假期市場休市，29日提早收盤。紐約證券交易所的交易量比平常低五分之一左右。

話雖如此，本周仍然值得注意，道指和史指都升至歷史新高。道指本周預計將上漲約1%，而史指和那指本周分別上漲約0.5%和0.3%。

11月交易也於本周結束，本月最大特色是川普勝選後的反彈。道指11月上漲逾7%，預計將創下2024年最大單月漲幅。

Global X投資策略主管赫爾夫斯坦(Scott Helfstein)表示，最新公布符合預期的通膨數據對聯準會來說是一個值得歡迎的節前更新，「這是給聯準會的一份很好的黑色星期五 禮物。」「他們可以吃一天火雞，看一天足球比賽，因為他們知道已經接近充分就業，而且物價穩定。」

他表示，這些數字「非常接近」聯準會的目標。此外，他表示該數據不太可能改變利率走勢，也不太可能改變12月政策會議降息25個基點的可能性。

根據Adob​​e Analytics數據，假期購物已開始出現蓬勃發展。從11月1日到11月24日，該公司追蹤中的電子商務網站銷售額年增9.6%。這意味著11月至12月整個假期季的支出預計將增加8.4%。

該機構表示，推動銷售的因素之一是消費者正在購買價格更高的產品，例如更大的電視和更先進的洗衣機。Adobe表示，從電子和個人護理到玩具、體育用品、電器和工具等類別都出現了這種轉變。這可能是本月前24天內電子產品銷售量比2023年同期成長11.4%的原因之一。

Adobe表示，對於更多渴望討價還價的消費者來說，最好的時機尚未到來。該公司的研究顯示，電視最大幅度的降價將發生在黑色星期五，電腦最優惠的降價將發生在周六，服裝最大幅度的降價將發生在網購星期一。

Adobe預測，從感恩節開始的為期5天網購周線上支出將較一年前增加7%，達到406億元。

史指所有股票高於200日移動均線的比率目前為77%，並且在過去一年中一直保持在至少60%以上。Strategas技術和宏觀研究主管維隆納(Chris Verrone)表示，這證明市場的基礎「仍然穩固」。

強勁的移動均線可以消除短期波動，以顯示股價的基本趨勢，他指出，「這說明了良好的內部結構的持續存在。」

他表示：「從歷史上看，12月初成為股市的肩部並不罕見，但市場仍處於歷來走勢最好的3個月期間的中值。」這是指10月31日至1月31日。