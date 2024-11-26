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市場料川普關稅為談判策略 美股早盤回穩 Nvidia飆高

編譯陳苓／綜合外電
美股早盤四大指數漲跌互見。(路透)
美股早盤四大指數漲跌互見。(路透)

美國總統當選人川普發文表示，要對美國前三大貿易夥伴加徵關稅，美股期指和美債在盤前一度下殺，但隨後回穩，26日早盤四大指數漲跌互見。

道瓊工業指數早盤下跌0.4%，史坦普500指數揚升0.2%，那斯達克指數揚升0.5%，費城半導體指數揚升0.6%；台積電ADR%上漲0.1%，輝達漲2%。

亞德諾半導體（Analog Devices）漲2%，該公司受惠於消費性電子商品的晶片需求強健，車用訂單復甦，上季營收和獲利雙雙擊敗分析師預期。

川普表示要對中國進口商品加徵10%，並要對墨西哥和加拿大所有進口商品，開徵25%關稅，以阻絕無證移民與非法藥品流入美國。稍早歐股和亞股齊聲走低，墨西哥披索和加拿大元也貶值。

然而，華爾街冷靜以對，有些人不認為關稅會變成實際政策。AJ Bell投資分析師寇茲沃斯說：「部分投資人覺得，川普的關稅之說是談判策略，是威脅而非承諾，最後或許真會如此。」

但福特、通用（GM）走低2%以上，兩家車廠均在美加墨擁有高度整合的供應鏈。

投資人靜候26日公布的聯準會（Fed）11月會議紀錄，以評估決策者的通膨預期。芝加哥商業交易所的FedWatch工具顯示，投資人估計，Fed有59.6%機率，將在12月會議降息1碼。

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