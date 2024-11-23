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亞馬遜加碼40億元 投資AI新創公司Anthropic

中央社西雅圖22日綜合外電報導
新創公司Anthropic以AI聊天機器人Claude聞名。路透
新創公司Anthropic以AI聊天機器人Claude聞名。路透

在競相利用生成式人工智慧（AI）技術的競賽中，電子商務巨擘亞馬遜致力與其他科技巨頭競爭之際，向OpenAI對手Anthropic再加碼投資40億美元。

路透社報導，以AI聊天機器人Claude聞名的新創公司Anthropic今天表示，這使亞馬遜（Amazon）對Anthropic的總投資額翻倍，不過仍保持少數股東地位。

這筆新資金類似亞馬遜先前投資的40億美元，將以可轉換公司債的形式分階段挹注，首筆金額為13億美元。

不具名消息人士透露，Anthropic也在與其他投資者洽談，希望在亞馬遜支持下籌集更多資金。Anthropic婉拒就此事置評。

亞馬遜逐漸成為Anthropic的主要雲端合作夥伴，並與微軟（Microsoft）及Alphabet旗下的谷歌（Google）激烈競爭，為雲端客戶提供AI驅動工具。

而亞馬遜網路服務（AWS）作為Anthropic最新模型的主要經銷者，為Anthropic帶來可觀營收。

投資公司D.A. Davidson分析師路里亞（Gil Luria）指出：「投資Anthropic對亞馬遜在AI領域保持領先地位至關重要。」

亞馬遜加碼投資Anthropic凸顯出，過去一年有數以十億計美元資金流入AI新創公司。OpenAI於2022年底推出AI聊天機器人ChatGPT後，AI技術大受歡迎，投資人希望從這股熱潮中獲利。

Anthropic計劃以亞馬遜的Trainium和Inferentia晶片訓練、部署基礎模型。由於訓練AI模型的過程需要強大處理器，確保能取得昂貴的AI晶片是新創公司的首要任務。

AI 亞馬遜 投資

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