香櫞研究做空籌資狂買比特幣的微策略 致其股價重挫逾16%

在董事長賽勒帶領下，微策略（MicroStrategy）狂買比特幣，但該股周四重挫逾16%，主要是香櫞研究（Citron Research）在X發文表示正做空這家公司以避險。硌透

微策略公司（MicroStrategy）股價周四重挫逾16%，收黑在397.28美元，此前，Andrew Left的香櫞研究（Citron Research）在X平台發文表示，正在做空這家軟體供應商。

在董事長賽勒（Michael Saylor）帶領下，微策略實際上已經把自己變成了一家比特幣投資 基金，因它大舉集資加倉數十億美元的加密貨幣 ，甚至透過發債來籌資。不過，隨著比特幣ETF的推出，投資人可以直接購買此類基金，不必以微策略的股票作為公開交易的替代標的。

香櫞研究在X平台X發文說，現在投資比特幣比以往任何時候都更容易，微策略的成交量「已經完全脫離了比特幣的基本面」，還表示「雖然香櫞仍然看好比特幣，但我們已經透過做空微策略來避險。」

微策略沒有立即回覆置評請求。

比特幣狂飆不止，周四升逾98,000美元，提振了微策略的股價。該公司當前市值超過了1,000億美元，值堪比標普500指數排名前100名的成份股公司。

香櫞並非首家建議，透過做空微策略為比特幣多頭頭寸避險的機構。Kerrisdale Capital Management今年3月就曾提出類似建議。

截至周四收盤，該股今年來上漲480%，已較周三收盤時累計650%的漲幅急劇縮小。