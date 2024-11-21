我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走了蓋茨 川普提名忠誠支持者邦迪任司法部長

當不成司法部長…蓋茨可以回去當議員嗎？

香櫞研究做空籌資狂買比特幣的微策略 致其股價重挫逾16%

編譯季晶晶／綜合外電
在董事長賽勒帶領下，微策略（MicroStrategy）狂買比特幣，但該股周四重挫逾16%，主要是香櫞研究（Citron Research）在X發文表示正做空這家公司以避險。硌透
在董事長賽勒帶領下，微策略（MicroStrategy）狂買比特幣，但該股周四重挫逾16%，主要是香櫞研究（Citron Research）在X發文表示正做空這家公司以避險。硌透

微策略公司（MicroStrategy）股價周四重挫逾16%，收黑在397.28美元，此前，Andrew Left的香櫞研究（Citron Research）在X平台發文表示，正在做空這家軟體供應商。

在董事長賽勒（Michael Saylor）帶領下，微策略實際上已經把自己變成了一家比特幣投資基金，因它大舉集資加倉數十億美元的加密貨幣，甚至透過發債來籌資。不過，隨著比特幣ETF的推出，投資人可以直接購買此類基金，不必以微策略的股票作為公開交易的替代標的。

香櫞研究在X平台X發文說，現在投資比特幣比以往任何時候都更容易，微策略的成交量「已經完全脫離了比特幣的基本面」，還表示「雖然香櫞仍然看好比特幣，但我們已經透過做空微策略來避險。」

微策略沒有立即回覆置評請求。

比特幣狂飆不止，周四升逾98,000美元，提振了微策略的股價。該公司當前市值超過了1,000億美元，值堪比標普500指數排名前100名的成份股公司。

香櫞並非首家建議，透過做空微策略為比特幣多頭頭寸避險的機構。Kerrisdale Capital Management今年3月就曾提出類似建議。

截至周四收盤，該股今年來上漲480%，已較周三收盤時累計650%的漲幅急劇縮小。

比特幣 投資 貨幣

上一則

受惠經濟成長股票被追捧 道指漲逾450點

延伸閱讀

川普勝選後飆漲40% 比特幣首度衝破9.8萬美元

川普勝選後飆漲40% 比特幣首度衝破9.8萬美元
Nvidia翻紅 美股早盤盤整 比特幣逼近10萬元

Nvidia翻紅 美股早盤盤整 比特幣逼近10萬元
比特幣還會飆嗎？川普2.0時代操作「川普交易」7點須知

比特幣還會飆嗎？川普2.0時代操作「川普交易」7點須知
不丹也靠比特幣發財 持有價值10億美元 相當1/3GDP

不丹也靠比特幣發財 持有價值10億美元 相當1/3GDP

熱門新聞

美超微須在周一（18日）前交出計畫，說明提交年報的時間和方式，並解釋遲交原因。路透

美超微會被下市嗎？這一天大限在即

2024-11-16 08:44
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

全球貿易戰山雨欲來 克魯曼稱「禍首是中國」：川普4弱點恐吞敗

2024-11-15 08:10
美股已連續數月向前衝鋒，技術分析大師德馬克認為這波漲勢接近強弩之末，與市場頭部相去不遠。美聯社

技術分析大師：美股接近頭部 NVIDIA差這步就漲完

2024-11-15 14:17
（路透）

AI晶片銷售強勁 Nvidia財報財測超預期

2024-11-20 17:05
巴隆金融周刊（Barron's）訪調十多位重要科技公司的主管後發現，大家都在買輝達（Nvidia）的GB200 NVL72伺服器機櫃系統。（路透）

巴隆調查：AI支出熱潮持續 Nvidia等3公司將成大贏家

2024-11-17 09:00
輝達第三季財報在盤後公布的數字，上季獲利和營收都超出預期，顯示AI的需求依然強勁，但第三季營收成長率是4季來，首度降至兩位數的94%。歐新社

道指上揚 Nvidia財報超出預期 目標百貨重挫

2024-11-20 17:18

超人氣

更多 >
12星座堅持己見排行 牡羊必當贏家、他從不改變原則

12星座堅持己見排行 牡羊必當贏家、他從不改變原則
川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶

川普調高關稅衝擊物價 這幾類民生消費品漲最凶
這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘

這一州人人有醫保 卻看不起病？全美敲警鐘
35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它

35分錢的香蕉拍賣 這位中國人花624萬買下：吃掉它
避免惡房客 資深華人房東分享找到理想房客實用技巧

避免惡房客 資深華人房東分享找到理想房客實用技巧